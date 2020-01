Was hat die Um- und Neubaukosten der Dritten Gesamtschule bloß dermaßen in die Höhe getrieben? Architekt und Projektmanager Dr. Mathias Eisenmenger stößt in den Kostengruppen auf seltsame Einzelpositionen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Der Wurm steckt Eisenmenger zufolge in der Machbarkeitsstudie des Büros Brüchner, Hüttemann, Pasch (Bielefeld) aus dem Jahr 2016: „Es hat sich niemals um 27-Millionen-Euro-Projekt gehandelt. Der Um- und Neubau der Dritten Gesamtschule war immer schon ein 50-Millionen-Euro-Vorhaben.“ Die Lücke zwischen Wunsch (2016) und Wirklichkeit (2020) ist bei Bauwerk und Konstruktion 9,2 Millionen Euro groß. Bei den Baunebenkosten klafft eine Lücke von 3,9 Millionen Euro. Die technischen Anlagen werden 1,5 Millionen Euro teurer als in der Machbarkeitsstudie geplant, die Außenanlagen 2,8 Millionen Euro. Für Ausstattung und Kunstwerke wird die Stadt 1,8 Millionen mehr aufbringen müssen. Ischo Can (CDU): „Hätten wir damals gewusst, dass es so teuer wird, hätten wir für einen Neubau gestimmt.“

Toiletten liegen jetzt dezentral

War es eine Fehlkalkulation? Waren es manipulierte Planvorgaben? Waren es zwischendurch geäußerte Sonderwünsche? Soweit ist Dr. Mathias Eisenmenger noch nicht mit seiner Auswertung. Er stößt in den einzelnen Kostengruppen nur auf seltsame Einzelpositionen. Ein Lager- und Technikraum von nur 6,5 Quadratmetern Umfang für so eine große Schule? Der tatsächliche Bedarf liegt bei 236 Quadratmetern. Die Toiletten sollen nicht mehr zentral im Gebäude liegen, sondern dezentral auf den einzelnen Geschossebenen erreichbar sein – 186 Quadratmeter mehr. Aus der Küche sollen die Mahlzeiten nicht nur ausgegeben, sie sollen im Cook&Chill-Verfahren auch darin zubereitet werden – also 100 Quadratmeter mehr. Größere Teamnischen, ein vergrößerter Musikraum, ein größeres Clusterforum – so läppert sich Quadratmeter für Quadratmeter im gesamten Gebäude zusammen. Das Außengelände wächst auf einmal von 6700 auf 31.900 Quadratmeter. Regenrückhaltebecken, Löschwassertank und die gesamte Entwässerung werden dort einfach vergessen – das allein macht 835.000 Euro Differenz aus.

Ausbautempo bleibt bestehen

Angesichts der bevorstehenden Schulanmeldungen verkündet Bürgermeister Henning Schulz „Leitprämissen“: An Ausbauqualität und Ausbautempo der Dritten Gesamtschule werde sich nichts ändern: „Eltern können ihre Kinder dort beruhigt anmelden.“ Kostenforscher Eisenmenger pflichtet bei: „Hier entsteht eine sehr hochwertige Schule.“ Doch an welcher Stelle jetzt gespart werden soll, darüber ist sich der Arbeitskreis noch lange nicht einig.

Ist der ohnehin unerreichbare Passivhausstandard überhaupt möglich? Müssen Photovoltaik-Anlagen aufs Dach? Muss es ein begrüntes Dach sein? Reicht nicht auch eine pflegeleichte Lärchenholzfassade an Stelle der 2,5 Millionen teureren Keramikfassade? Spätestens beim pädagogischen Konzept hört der Sparspaß bei Dr. Susanne Kohlmeyer (SPD) und Christiane Ziegele (BfGT) auf. An den transparenten Zwischenwänden werde nicht gerüttelt.