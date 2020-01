Schon gut zu erkennen, wie es werden soll: Der erste Bauabschnitt „Umbau Verler Straße“ ist fast abgeschlossen. Im zweiten Bauabschnitt zwischen Bruder-Konrad-Straße und Feuerwehr werden in der kommenden Woche die Kanalarbeiten beendet. Foto: Michael Delker

Gütersloh-Spexard (WB). Der Ausbau der Verler Straße liegt laut Stadtverwaltung im Zeitplan und schreitet zügig voran. Im zweiten Bauabschnitt zwischen Bruder-Konrad-Straße und Feuerwehr werden in der kommenden Woche die Kanalarbeiten abgeschlossen sein. Es folgen die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich – im ersten Schritt mit Herstellung des Unterbaus.

Der erste Bauabschnitt im Bereich Am Coesfeld bis Bruder-Konrad-Straße steht kurz vor dem Abschluss. „Keine extremen Wetterbedingungen und Unwägbarkeiten im Untergrund vorausgesetzt gehen wir davon aus, den Fertigstellungstermin November 2020 einhalten zu können,“ sagt Alfons Buske, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau.

Weihnachtspause bis Anfang Januar von vornherein eingeplant

In diesem Zeitplan war die Weihnachtspause bis Anfang Januar von vornherein eingeplant. „Diese Pause ist im Baugewerbe üblich. Sie gibt die Möglichkeit zur Wartung der Geräte und Fahrzeuge. Auch Zulieferer nutzen diesen Zeitraum für eine Inventur,“ so Buske und weist auch darauf hin, dass zum Beispiel in der Regel auch Asphaltmischwerke den Jahresanfang für Wartungsarbeiten nutzen und bis Ende Januar keinen Asphalt herstellen.

Firma Hark hat die Arbeiten an der Verler Straße wieder aufgenommen

Seit vergangenen Freitag hat der Hauptauftragnehmer, die Firma Hark, die Arbeiten an der Verler Straße wieder aufgenommen, ist dort mit mehreren Kolonnen und zusätzlichem Stundenaufwand am Start. Auch dies war von vornherein im Baustellenzeitplan vorgesehen. Weiterhin wichtig ist für Buske und seine Kollegen der direkte Kontakt zu den Anliegern. Die Bauleitung sei täglich vor Ort, berichtet Projektleiter Klaus Meiertoberens, der immer auch von sich aus mit seinen Kollegen das direkte Gespräch mit den Anliegern gesucht hat. Die regelmäßigen Sprechstunden im Baubüro wurden anfangs recht lebhaft frequentiert, in den vergangenen Wochen gab es dagegen kaum Rückmeldungen und Fragen – für die Kollegen vor Ort auch ein Indiz, dass die Baustelle einen zufriedenstellenden Verlauf nimmt.

Dass eine Großbaustelle Einschränkungen mit sich bringt, sei nicht zu verhindern, aber, so Meiertoberens „wir bemühen uns weiterhin, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“.

Nach wie vor stehen Klaus Meiertoberens und seine Kollegen als Ansprechpartner zur Verfügung. Kontakt: klaus.meiertoberens@guetersloh.de, Telefon: 05241/822759 während der Dienstzeiten. Aktuelle Informationen zur Baustelle und zur Straßenführung gibt es weiterhin auf der eigens eingerichteten Website www.verlerstrasse.guetersloh.de.