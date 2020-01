Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Jetzt schauen die Kommunalpolitiker ganz genau hin: Auch für eine gegenüber der ursprünglichen Planung drei Millionen Euro billigere Fassade an der dritten Gesamtschule haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen nicht erwärmen können. In der Sitzung am Donnerstagabend forderten sie weitere Informationen von Stadtverwaltung und Architekt an.