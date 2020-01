EM 2016, Polen gegen Portugal: Damals gab es noch Public Viewing auf dem Theaterplatz in Gütersloh. Foto: Michael Delker

Berlin/Gütersloh (dpa/WB/in). Zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer soll in Deutschland wieder Public Viewing bis in den späten Abend möglich sein – auch wenn es ein wenig lauter zugeht.