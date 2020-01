Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Traktoren-Parade auf dem Gütersloher Marktplatz: Mehr als 150 Landwirte aus den Kreisen Paderborn und Gütersloh haben sich am Freitagmittag an der neuen Feuer- und Rettungswache getroffen, um in der Fußgängerzone das Gespräch mit den Verbrauchern zu suchen.