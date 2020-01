Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) will mindestens 180 von insgesamt 334 ihrer Wohnungen in Gütersloh in Eigenregie vermieten. Das teilte jetzt ein Sprecher der Behörde auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mit.

In den Wohnungen hatten ursprünglich in Gütersloh stationierte, britische Soldaten mit ihren Familien gelebt. Nach dem vollständigen Abzug der Truppen des Vereinigten Königreichs aus der Kreisstadt im Herbst 2019 stehen die Räumlichkeiten leer.

„Im Rahmen der Wohnraum-Offensive von Bund, Ländern und Gemeinden wird die BImA ihre Wohnliegenschaften künftig vorrangig selbst vermieten und nur in geringem Umfang zum Verkauf anbieten“, berichtet Sprecher Thorsten Grützner.

In Abstimmung mit der Stadt

In Gütersloh seien von 334 bundeseigenen Wohneinheiten aktuell 104 Wohneinheiten zum Verkauf vorgesehen, und zwar an die Stadt Gütersloh im Rahmen des Erstzugriffs sowie am freien Immobilienmarkt. „Bei 50 Wohneinheiten, die nach der Rückgabe durch die britischen Streitkräfte ungenutzt sind, stimmt sich die BImA aktuell mit der Stadt über den Verkauf oder die Vermietung sowie den dortigen Bau neuer sozialer Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten ab“, sagte der Sprecher weiter.

100 Bewerber auf zwölf Wohnungen

Vom 17. bis 27. Dezember 2019 hatte die BImA die ersten Mietobjekte an Gerhart-Hauptmann-Straße und am Lobbenfeld angeboten. „Für die zwölf Wohneinheiten mit einer Fläche von 70, 75 oder 80 Quadratmetern liegen rund 100 Bewerbungen vor. Besichtigungstermine haben bereits stattgefunden“, so Grützner.