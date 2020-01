Aggressiver Straßenkampf oder gewaltfreie Demonstration? Den Protesten in Friedrichsdorf folgt der Kampf um die Begriffe. Foto: Gabriele Grund

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Je weniger sich in der Debatte um eine Ortsumgehung in Friedrichsdorf bewegt desto schärfer gehen Befürworter und Gegner miteinander um. Nachdem Umgehungsgegner ihren Kontrahenten wochenlang in Briefen und Statements den Einsatz falscher Daten und Fakten vorgeworfen haben, schlagen die jetzt mit einer fünfseitigen Stellungnahme zurück. Darin wird den Gegnern der Umgehung eine „zunehmende Radikalisierung der Strategie” vorgeworfen.