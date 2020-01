Von Markus Schumacher

Am 21. Januar 1995 wurde das Gebäude den Bürgern von Spexard übergeben. „In diesem Haus aus der Vergangenheit gestalten wir täglich gute Gegenwartsarbeit. Es ist ein altes Haus mit modernem Leben“, begrüßte Heimatvereinsvorsitzender Werner Stüker die Gäste.

Mit mehr als 400 Veranstaltungen ist das 1536 erbaute Haus an seine Grenzen gekommen. „Diese Erfolgsgeschichte hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Die gute Zusammenarbeit der Vereine spiegelt sich hier wieder. Wir sind von 120 Veranstaltungen im Jahr ausgegangen“, sagte Stüker, der seine Grußworte auch an die Stadt Gütersloh richtete. „Wir müssen uns für die noch laufenden Umbauarbeiten zum Jubiläum bedanken.“ Die neue Beleuchtung, die Sicherheitstechnik und die eingebaute Medientechnik machten das Spexarder Bauernhaus zu einem modernen Zentrum.

Baukosten betrugen damals 2,2 Millionen Mark

Die neue Küche erstrahlt bereits im modernen Glanz, und die Sanitäranlage ist vielleicht bis zum großen Jubiläumsfest am 7. Juni renoviert. Der Familientag wird von den Spexarder Vereinen organisiert und beginnt mit einem Gottesdienst.

Als Bürgermeisterin hat Maria Unger viele Termine im Spexarder Bauernhaus wahrgenommen und zum Jubiläumsauftakt prostete sie selbstverständlich mit an. „Das Haus ist eine wunderbare Geschichte für Spexard“, ließ Maria Unger die Entstehungsgeschichte Revue passieren. „Nach dem Ortsjubiläum 900 Jahre Spexard brauchte die Interessengemeinschaft ein Zuhause. Der Freundeskreis Spexarder Bauernhaus gründete sich und unterstützte mit viel Engagement das Vorhaben“, erinnert sich Maria Unger noch ganz genau an die vergangene Zeit.

Die Baukosten betrugen damals 2,2 Millionen Mark und wurden mit einem großen Landeszuschuss realisiert. So viel Geld nahm die Verwaltung des amtierenden Bürgermeisters Henning Schulz aktuell nicht in die Hand. „Wir haben gerne in dieses fantastische Haus investiert, weil man sich nicht besseres wie das Spexarder Bauernhaus für einen Stadtteil wünschen kann“, lobte Henning Schulz das Engagement der Bürger und auch den großen Einsatz des Heimatvereins, der seit 1995 die Trägerschaft hat und damit einen wichtigen Teil der kulturellen Arbeit in Spexard leistet.