Das Feuer ist in einer Lagerhalle des Abbruchspezialisten Hagedorn ausgebrochen. Foto: Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB/wow/mdel). Die Gütersloher Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand ausgerückt. Auf dem Betriebsgelände des Abbruchspezialisten Hagedorn an der B61 ist in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen.