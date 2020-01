Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). In Australien brennt eine Waldfläche im Ausmaß von Bayern und Baden-Württemberg ab, auf den Philippinen bläst ein Vulkan Schwefeldampf in die Atmosphäre, in Brasilien wird der Urwald hektarweise vernichtet. Und jetzt muss der Gütersloher Planungsausschuss entscheiden: Sollen vor dem Rathaus vier Kastanien gefällt werden, damit dort fünf Parkplätze mehr entstehen?