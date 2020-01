Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der Norovirus führt die Liga der häufigsten Infektionen im Kreis Gütersloh an. Das liegt vor allem am Spitzenwert des Jahres 2007: Vor 13 Jahren erkrankten auf einen Schlag 1350 Menschen an dieser Magen- und Darmkrankheit. Es ist der höchste vom Robert-Koch-Institut ermittelte Einzelwert aller 44 im Kreis Gütersloh seit 2001 nachgewiesenen Infektionen.