Die Gütersloher Kreisverwaltung (Foto) wappnet sich für den Ernstfall: Sollte in unserer Region ein begründeter Verdachtsfall auftreten, gebe es ein zwischen Gesundheitsamt, Rettungsdienst und Krankenhaus abgestimmtes Vorgehen. Foto: Carsten Borgmeier/Archiv

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das neuartige Corona-Virus ist in Deutschland angekommen – und auch die Kreisverwaltung Gütersloh ist deshalb aktiv geworden: Nach Auskunft einer Sprecherin am Dienstag habe es zwischen der Behörde, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Krankenhäusern und Rettungsdiensten im Kreisgebiet in der vergangenen Woche einen Informationsaustausch gegeben.