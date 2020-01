Kulinarisch wird es beim Internationalen Frauenfrühstück

Das bunte Programm des Frauenkalenders 2020 reicht vom Kinoabend am Freitag, 13. Februar, in Rietberg, bei dem der Film „Astrid“ über die Schriftstellerin Astrid Lindgren gezeigt wird, über einen Besuch der Käthe-Kollwitz-Ausstellung im Böckstiegel-Museum am Mittwoch, 25. März, in Werther bis hin zu Lesungen mit der Autorin Maria Bachmann, die ihr Buch „Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast – Von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben“ am Sonntag, 8. März, in Verl sowie in Herzebrock-Clarholz vorstellt. In Gütersloh kommen am Freitag, 6. März, Kommunalpolitikerinnen zu einem „Speed-Dating“ mit Bürgerinnen zusammen. Kulinarisch wird es beim Internationalen Frauenfrühstück, unter anderem am Samstag, 14. März, in Schloß Holte-Stukenbrock, und beim Little Red Snack zum Equal Pay Day am Dienstag, 17. März, in Rheda-Wiedenbrück.

„Nach wie vor sind es die überholten Rollenbilder und Stereotype in den Köpfen, die gleiche Bildungs- und Karrierechancen erschweren. Hier müssen wir schon in den Familien, Kindergärten und Schulen ansetzen, um ein Umdenken zu bewirken“, unterstreicht Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh. Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rietberg, ergänzt: „Unser Angebot ist vielfältig. Wir wollen jungen Mädchen und Frauen die Möglichkeit bieten, sich kennenzulernen und auszutauschen.“

Der Internationale Frauentag entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Frauen verstärkt für ihr Wahlrecht kämpften und Erfolg hatten. Bis heute erinnert dieser Tag daran, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern weiterhin eine große gesellschaftliche Aufgabe bleibt.

Der Frauenkalender liegt in allen öffentlichen Einrichtungen und Rathäusern im Kreis Gütersloh aus.