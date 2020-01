Rüdiger Dreyer (links) und Martin Brandenburg suchen an kalten Tagen Schutz und Wärme in der Wartehalle des Gütersloher Bahnhofes. Damit ecken sie bei den Geschäftsinhabern im Bahnhof, der Deutschen Bahn und Reisenden an. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Eine warme Mahlzeit pro Tag können Obdachlose in Gütersloh derzeit in der Vesperkirche bekommen, wenn sie möchten. Doch das Projekt ist bald beendet und der Winter dauert an. Im vergangenen Jahr begannen die richtig kalten Tage erst im Februar und dauerten bis in den Mai hinein.