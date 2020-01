Hohes Interesse: Viele hundert Anwohner der neu geplanten Bundesstraße 64 haben sich im September während einer Bürgerversammlung über den Trassenverlauf informiert. Jetzt sind sie neugierig, was aus ihren Einwänden wird. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Vom Gutachten hängt zum Beispiel ab, ob es bei der nördlichen Einschleifung von alter in neue Bundesstraße bleiben soll. Sie soll bis an den derzeitigen Schotterweg, der im Carré zur Hütemersch führt, heranreichen. Wegen der Nähe dieser Schleife zu Wohnsiedlungen gab es bei der Bürgerversammlung im vergangenen September Einwände. Ob die Linienführung weiter von den Häusern abrücken kann hängt eben ab – vom Gutachten.

Neue Daten stammen aus dem Jahr 2018

Die bisherigen Planungen basieren auf Verkehrszählungen aus dem Jahre 2009. Im September 2018 wurde erneut gezählt, die Daten sind allerdings noch nicht ausgewertet. Neu in die Berechnungen aufzunehmen sind das Gewerbegebiet am Gütersloher Flughafen, die Amazon-Ansiedlung in Oelde und der Lückenschluss der A 33. Von den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens hängt ferner der landschaftspflegerische Begleitplan ab. Dessen Fertigstellung ist nach Angaben von Straßen NRW aber noch nicht einmal absehbar.

Überarbeitungen sind möglich

Während der Bürgerversammlung im vergangenen September hatte Andreas Meyer, Leiter von Straßen NRW in Bielefeld den Stand der Planungen für Herzebrock-Clarholz als weit vorangeschritten bezeichnet: „Aufgrund der Ergebnisse des neuen Verkehrsgutachtens, der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und weiteren Abstimmungen können aber gegebenenfalls erhebliche Entwurfsüberarbeitungen erforderlich sein.“

Der Fortgang des Projektes ist auf der Internetseite von Straßen NRW zu verfolgen. Ein Visualisierung des Projektes in Herzebrock-Clarholz ist für das erste Quartal vorgesehen. Entscheidend für einen Baubeginn ist die Planfeststellung. Gegen die können Bürger Einwände erheben und klagen.