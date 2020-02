An der Brockhäger Straße sollen 15 Bäume für einen Aldi-Neubau fallen. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Die vorliegende Planung für die neue Aldi-Filiale an der Brockhäger Straße sieht die Fällung von 15 Bäumen vor, von denen laut Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (GNU) acht unter die Baumschutzsatzung fallen. „Wieder werden hier Bäume zugunsten von Flächen für Autos in Form von Zufahrten und Parkplätzen geopfert“, kritisieren die Naturschützer in einer Stellungnahme. Die GNU setze sich für den Erhalt dieser Bäume ein und fordert deshalb eine Änderung der Planung.