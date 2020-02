Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Funkstille in Amsterdam. Das dort residierende Immobilien-Konsortium High-street B Portfolio GbR hat kein Interesse, seine Hälfte am Gütersloher Karstadt-Parkhaus an die Stadt Gütersloh zu verkaufen. Damit wird die Stadt ihre Parkhaushälfte jetzt wohl doch für viel Geld sanieren müssen.