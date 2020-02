Gütersloh (WB). Architektonisch und funktional äußerst gelungen konstruiert – energiesparend und nachhaltig gebaut – ausgerüstet mit modernster Technik: Die neue Feuer- und Rettungswache Gütersloh an der Friedrich-Ebert-Straße 10 ist das neue Zuhause der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Gütersloh und der Kreisleitstelle für den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (rund 20 Personen). Mit dem Umzug der Berufsfeuerwehr mit ihren Fahrzeugen und rund 100 Aktiven vom 200 Meter entfernten alten Standort Anfang Dezember ist der Neubau am Marktplatz zu vollem Leben erwacht.

Die Stadt hatte jetzt Nachbarn sowie Vertreter der Gütersloher Löschzüge, der Politik und der an Planung und Bau beteiligten Unternehmen eingeladen, das Gebäude im Rahmen eines Empfangs in Augenschein zu nehmen. Für die Öffentlichkeit werden sich die Tore und Türen der neuen Wache am 9. Mai öffnen – für einen Tag mit buntem Programm für die ganze Familie, zu dem Bürgermeister Henning Schulz schon jetzt einlud.

Quantensprung

Architekt Philipp Quack vom Planungsbüro ARQ Architekten Rintz und Quack (Berlin) überreichte einen symbolischen „feuerwehrroten“ Hausschlüssel in Tortenform an Bürgermeister Henning Schulz und Hans-Joachim Koch, den Leiter der Feuerwehr Gütersloh. „Mit diesem Neubau haben wir nun auch räumlich realisiert, wofür Feuerwehr, Rettungsdienst und Kreisleitstelle ohnehin stehen – einen leistungsstarken Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger“, sagte Henning Schulz. „Wir fühlen uns hier wohl – das kann ich im Namen aller Mitarbeiter sagen“, versicherte Koch und übergab in Erinnerung an den Baubeginn am 21. Oktober 2017 einen Spaten an den Bürgermeister. Thomas Kuhlbusch, Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Recht beim Kreis Gütersloh, hob den „Quantensprung“ in der Technik hervor, der mit dem Neubau verwirklicht wurde und der Sicherheit der Bürger in der Stadt und im ganzen Kreis Gütersloh diene.

Höhenretter üben im Treppenhaus

Das neue Gebäude fügt sich mit seiner eleganten Form und seiner Klinkerfassade harmonisch in den Straßenverlauf und die umgebende Bebauung ein. Die vier Gebäuderiegel umschließen einen großen Innenhof. Die Zufahrt zum 9500 Quadratmeter großen Grundstück erfolgt von der Vennstraße, die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge über die Prekerstraße. Im Erdgeschoss des Komplexes befinden sich unter anderem die Hallen mit Stellplätzen für 32 Fahrzeuge sowie Werkstatt, Desinfektionshallen, Waschräume, Bestückungsgasse und Lagerräume. Im Obergeschoss sind die Dienst- und Aufenthaltsräume untergebracht. Der Neubau verfügt über rund 7550 Quadratmeter Nutzfläche. Architektonisch ragt der 23 Meter hohe Übungsturm heraus: Dieses offene Treppenhaus dient zu Trainingszwecken, etwa für die Höhenrettung.

Der Neubau wurde im Passivhaus-Standard errichtet (ausgenommen Fahrzeughallen). Eine Fotovoltaik-Anlage soll den Energiebedarf der Wache abdecken. Außerdem wurden 1000 Quadratmeter Flachdach als Blumenwiese angelegt.

Für die Baumaßnahme waren 23,98 Millionen Euro bewilligt worden. Dieser Kostenrahmen ist eingehalten worden. Baustart war im Oktober 2017.