Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Jetzt darf Porta plötzlich doch auf dem großen Parkplatz an der Ecke Friedrich-Ebert- und Holzstraße bauen. Welche Telefonate, Emails oder persönlichen Gespräche zu der neuen Einschätzung des Gütersloher Bauordnungsamtes geführt haben, wird in der Vorlage an den Planungsausschuss nicht näher ausgeführt.