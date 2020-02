Auf der Bruder-Konrad-Straße wird der Abschnitt zwischen der Bahnüberführung (vorne) und der Kreuzung zur Verler Straße vom 17 Februar an für zwei Monate voll gesperrt.

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Bevor der Verkehr auf der Verler Straße in Spexard von November an wieder normal fließen kann wird es erst noch einmal schlimmer. Von Montag, 17. Februar an, wird zusätzlich noch die Bruder-Konrad-Straße von der Kreuzung Verler Straße bis zum Bahnübergang voll gesperrt.