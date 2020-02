Gütersloh/Rheda-Wiedenbrück/Rietberg (WB). Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes vom Freitag ist in Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die am Montag noch anhalten können. Eltern Gütersloher Schulkinder können frei entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken.