Gütersloh (WB). Eine Auswertung der dem Kreis Gütersloh von den Laboren gemeldeten Influenza-Nachweisen zeigt, dass die Grippewelle in den vergangenen drei Jahren im Februar gestartet ist und bis Ende März angedauert hat. So auch in 2019/2020: Bis zum 7. Februar wurden dem Kreis 151 Fälle gemeldet. Im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt 88 Fälle (bis 31. März: 634 Fälle) und 2017/2018 insgesamt 77 Fälle (bis 31. März: 987 Fälle).