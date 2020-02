Von Stephan Rechlin

Diesen, noch weiter reichenden Beschluss hatte Tags zuvor der Bielefelder Rat gefasst , egal welche Folgen er für die Ortsumgehung Ummeln, den gewünschten Radschnellweg oder die rechtliche Bindung eines Bundestagsbeschlusses im Verkehrswegeplan hat. Im Gütersloher Rat wären die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken bereit gewesen, diesen noch weiteren Weg gemeinsam mit den Grünen zu gehen. Thomas Ostermann (SPD) bemängelte, dass die Stadt nicht eine noch radikalere Verkehrswende einleite, die nicht mehr vom Auto aus denke und auf öffentliche Mittel für den Straßenausbau verzichte.

Für Bürgermeister Schulz sind die Staus kein Problem der Fahrspurenzahl

Für Bürgermeister Henning Schulz sind die Staus auf der B61 im Berufsverkehr am frühen Morgen und späten Nachmittag kein Problem der Straßenbreite und Fahrspurenzahl, sondern der Autos, die darauf fahren. 42.000 Fahrzeuge seien es derzeit pro Tag, „mehr als auf der A33.“ Mit einem vierspurigen Ausbau drohe die B61 zu einer „Parallel-Erschließung zur A2“ zu werden und noch mehr Verkehr anzulocken. In seiner Vorlage schlägt Schulz vor, auf einen vierstreifigen Ausbau der B61 zu verzichten und statt dessen zu prüfen, ob nicht die Knotenpunkte entlang der Strecke so weit zu entlasten sind, dass der Verkehr flüssiger fließen kann. Dazu sollen die im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Mittel verwendet werden. In dieser einen Nuance wich der Vorschlag des Bürgermeisters vom Antrag der Grünen ab.

Debatte dauert inklusive Sitzungsunterbrechung eine Stunde

Die inklusive einer Sitzungsunterbrechung eine Stunde dauernde Debatte drehte sich vor allem um die Frage, ob es sich bei der vorgeschlagenen Prüfung nun um eine „Studie“, ein „Konzept“, um ein „Gutachten“ oder eine „Planung“ handelt. Birgit Niemann-Hollatz (Grüne) war diese semantische Frage wichtig, weil mit dem „vordringlichen Bedarf“ im Verkehrswegeplan schon ab Montag eine vierspurige Trasse geplant werden könne. Sie stimmte schließlich der Vorlage von Bürgermeister Schulz mit der Ergänzung zu, dass in ein künftiges Gutachten die Aspekte Klimaschutz und Verkehrswende berücksichtigt, sowie Maßnahmen wie ein verbesserter ÖPNV einbezogen werden, um den Verkehr auf der B61 zu verringern.

BfGT, UWG und FDP folgten diesen Verästelungen erst gar nicht und stimmten dem Bürgermeister-Antrag zu. Norbert Morkes (BfGT) bemängelte die von den Grünen verursachte Antragsflut: „Es ist doch alles im Fluss.“ Peter Kalley (UWG) sah sich außerstande, heute schon zu sagen, ob die Lkws von Morgen tatsächlich von Oberleitungen aus mit Strom versorgt werden oder über gigantische Akkus. Dirk Stockamp (FDP) wollte sich von den Grünen kein Denkverbot verpassen lassen: „Wir müssen doch noch in der Lage bleiben, den richtigen Weg zu suchen.“