Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die 100 Jahre alte Buche im Botanischen Garten hat es erwischt. Sturmtief Sabine brach dem Wahrzweichen des Stadtparks in der Nacht zu Montag einen mächtigen Ast mitten aus der Krone. Um die Statik des Baumes zu erhalten, muss er jetzt weiter rundum gekürzt werden.

In den Gütersloher Parks hat der Sturm besonders schlimme Schäden hinterlassen, hier vergleichen Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen ihn mit Kyrill und Friederike. Kreisweit sind die Einsätze von Polizei und Feuerwehr bei weitem nicht so umfangreich ausgefallen wie bei früheren Orkanen.

Nach Angaben der Kreispolizei Gütersloh ist es zwischen Sonntagmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr kreisweit zu 62 Polizeieinsätzen gekommen. Die meisten Notrufe gingen zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr ein. Im Wesentlichen handelte es sich um herabgestürzte Äste, fliegende Trampoline und umgestürzte Bauzäune. Nach Angaben der Polizei sind keine Personen verletzt worden.

Mehr zu tun gab es für die Feuerwehr: Bis Montagmorgen waren die Löschzüge 115mal ausgerückt, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Kreisweit mussten abgeknickte Äste, die auf die Straße gefallen waren, geräumt werden.

Ein Autofahrer kollidierte kurz nach Mitternacht mit seinem Bulli in Schloß Holte-Stukenbrock mit einem herabgestürzten Baum auf der Bielefelder Straße. Sein Fahrzeug wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf schätzungsweise 8000 Euro.

Die Kreisverwaltung listet 124 sturmbedingte Einsätze auf, bei denen rund 600 Kräfte halfen. Die meisten Einsätze gab es demnach im Gütersloher Stadtgebiet mit 28. Hier drohte das Dach der Aral-Tankstelle am Nordring abzuheben. Noch am Montagmittag waren insgesamt vier Zapfsäulen mit Flatterband abgesperrt.

Für den am Sonntagabend geplante Auftritt der Schlagersängerin Andrea Berg in Halle, der wegen des Sturms abgesagt worden war, gibt es keinen Nachholtermin. Die Eintrittskarten könnten dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Das geplante Bertelsmann-Forum, bei dem am Montagabend der Ministerpräsident von Luxemburg, Xavier Bettel, angekündigt war, wurde aufgrund der Wetterlage ebenfalls vorsorglich abgesagt. Er wollte zu dem Thema “Die EU ist über 60 Jahre alt - Ruhestand, Midlife-Crisis oder endlich erwachsen und voller Energie?” sprechen.

Die Straßen sowie die Autobahnen im Kreis Gütersloh sind laut Feuerwehr frei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auf seiner Homepage weiter vor Sturmböen im Kreis Gütersloh noch bis heute Abend 18 Uhr. Die Böen könnten Geschwindigkeiten von 65 km/h bis 85 km/h erreichen, in exponierten Lagen sogar bis 100 km/h. Mögliche Gefahren seien herabstürzende Äste oder herabfallende Gegenstände.

An vielen Schulen im Kreis Gütersloh fällt am Montag der Unterricht aus. Die Stadt richtete Notfallbetreuungen ein.

Der Busverkehr in Gütersloh war ebenfalls am Montagmorgen beeinträchtigt. Die Stadtwerke veröffentlichten auf ihrer Homepage, welche Fahrten entfallen sind. Informationen zum Bahnverkehr, der ebenfalls am Montag mit den Folgen des Orkantiefs kämpft, gibt es auf bahn.de.