Das Deckblatt zum Schulentwicklungsplan der Stadt Gütersloh geht davon aus, dass die Grundschüler hier in die Lage versetzt werden, arithmetische Mittelwerte in Statistiken zu berechnen. Gut, dafür brauchen sie natürlich auch viel Platz. Foto: Stadt Gütersloh

Von Stephan Rechlin

Allerdings wird der Platz bis dahin nicht reichen. Die Raumprogramm-Formel der Stadt Gütersloh billigt jedem Grundschüler zehn Quadratmeter Platz zu; Schüler im Offenen Ganztag erhalten noch einen Quadratmeter zusätzlich. Danach fehlen bei derzeit 37.137 Quadratmetern Grundschulfläche (ohne Turnhallen) schon heute 2842 Quadratmeter. Das Defizit wird wachsen: Im Schuljahr 2023/24, wenn mit voraussichtlich 4067 die höchste Zahl an Grundschülern erreicht sein wird, werden sogar 6.543 Quadratmetern fehlen.

Raumbedarf durch OGS

Der Offene Ganztag (OGS) verursacht weiteren Raumbedarf. Die Stadt erwartet, dass die aktuelle Teilnehmerquote von 64 Prozent bei konstantem Anmeldeverhalten in den nächsten Jahren auf 86 Prozent steigen wird. Damit werden der Kalkulation zufolge weitere 3.860 Quadratmeter benötigt. Für manche Schulen sagt die Stadt sogar eine OGS-Quote von hundert Prozent voraus.

Nicht nur die Geburtenrate lässt den Raumbedarf an Grundschulen steigen. Hinzu kommen die Kinder von Flüchtlings- und Werksarbeiterfamilien. Weiteren Raumbedarf lösen neue Anforderungen an die Grundschulen aus: Inklusion, Differenzierung, Ganztagsbetreuung. Besonders hoch wird der Platzbedarf an den Grundschulen Heidewald (Bedarf: 1255 Quadratmeter bei maximaler OGS-Stärke), Nordhorn (1201 Quadratmeter) und Große Heide (817 Quadratmeter) ausfallen. An der Edith-Stein-Grundschule stellt die Stadt dagegen einen Überhang von 1423 Quadratmetern fest. Das liegt jedoch am Gebäude, nicht an der Schülerzahl – die Stein-Grundschule ist in den Räumen der ehemaligen Hauptschule Süd untergebracht.

Ausbaupläne in der Schublade

Für die Grundschulen Heidewald und Nordhorn hat die Stadt bereits Ausbaupläne in der Schublade. Die Stadt ruft für diese beiden Schulen die „Phase Null“ aus. Damit ist die Ermittlung des pädagogischen Raumbedarfs gemeint. Weit fortgeschritten ist die Raumkonzeption für die Heidewaldschule, in der ein Experte schon im vergangenen Jahr die Ausbaukosten auf grob 5,2 Millionen Euro bezifferte. Die Schule hofft, dass im Herbst diesen Jahres die Bauarbeiten beginnen. Diese Kosten dürften allerdings nicht für alle 17 Grundschulen zugrunde gelegt werden, stellt Bildungsdezernent Henning Matthes in seiner Vorlage an den Bildungsausschuss fest. Das Gremium berät am Dienstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Ratssaal darüber.

Aktuell hat der Stadtrat für die 17 Grundschulen 41 Züge beschlossen – doch dieser Beschluss datiert aus dem Jahr 2007. Dem Schulentwicklungsplan zufolge werden innerhalb der nächsten vier Jahre mindestens 43 Züge benötigt. An welchen Schulen aufgestockt werden soll, steht noch nicht fest. An den Grundschulen Große Heide, Heidewald und Pavenstädt aber ist von „mindestens“ drei Zügen die Rede.