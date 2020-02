Joachim Koch (links) und Christine Lang (rechts) gratulieren den beförderten und geehrten Avenwedder Kameraden, die sich rund um die Uhr ehrenamtlich um die Sicherheit der Bürger in dem Gütersloher Ortsteil kümmern. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Gütersloh-Avenwedde (WB). Die 48 Aktiven des Löschzuges der Feuerwehr Avenwedde sind im vergangenen Jahr zu 70 Einsätzen ausgerückt. Auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr mit 156 Einsätzen ein relativ ruhiges Jahr war, so haben die ehrenamtlichen Aktiven dennoch viele Stunden für Fortbildungen, Seminare und Präventionsarbeit abgeleistet.

Erinnert wurde während der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus an den 2018 erfolgten Generationswechsel. Dabei übergab Stadtbrandinspektor Winfried Kroll nach 26 Jahren als Löschzugführer sein Amt an Brandoberinspektor Dennis Kiunke.

Blauröcke gut geschult

26 Brandeinsätze, 21 Alarmierungen von Brandmeldeanlagen, 23 Hilfeleistungen und sieben Tanklöschfahrzeugeinsätze haben die Avenwedder Feuerwehrleute in 2019 abgearbeitet. Damit die Blauröcke gut geschult allen Gefahrenlagen trotzen können, wurden nicht nur 26 reguläre Dienstabende durchgeführt, sondern auch Truppmann-Ausbildungen, Funk-, Atemschutz-, Absturzsicherungs- und Kettensägenlehrgänge sowie Türöffnungsseminare absolviert.

Der aus 46 aktiven Musikern bestehende Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Gütersloh, Löschzug Avenwedde, absolvierte im vergangenen Jahr 22 Auftritte, 40 Proben, 80 Register- und Stimmproben in den Bereichen Schlagwerk und Flötisten sowie mehr als 45 Lehrgänge der Qualifikationsstufen D1 und D3.

Zahlreiche Beförderungen

Gelohnt hat sich das Engagement für eine Vielzahl der Kameraden aus dem Spielmannszug und dem Löschzug. So wurden Timo Achtert zum Oberbrandmeister, Niclas Birwe zum Unterbrandmeister, Sina-Joline Kiewert zur Feuerwehrfrau, Jason Sean Rowell zum Feuerwehrmann, Mark Sander zum Hauptbrandmeister, Justin Stephan Sander zum Feuerwehrmann, Kimberly Sander zur Oberfeuerwehrfrau, Phil Stelbrink zum Feuerwehrmann Lars Stöttwig zum Brandmeister, Maurice Vornholt zum Oberfeuerwehrmann und Marcel Wapelhorst zum Unterbrandmeister befördert.

Allen Grund zur Freude hatte auch Hermann Mesken. Er wurde für stolze 50 Jahre im Feuerwehrdienst geehrt. Wolfgang Witthoff gehört dem Löschzug seit 40 Jahren an, Klaus Hunke wurde für 35-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Dominic Kroll erhielt eine Urkunde für zehnjährigen Feuerwehrdienst. Über ein Leistungsabzeichen in Gold konnten sich Marcel Kroll und Lars Stöttwig freuen. Uwe Kramme erhielt für die 25-malige Teilnahme am Leistungsnachweis eine Urkunde.

Ehrungen für langjährige Treue

Aus den Reihen des Spielmannzuges wurden Jana Laske, Markus und Paulina Nottbrock, Gina Uhr und Maira Vornholt zu Oberfeuerwehrmusikern befördert. Die Abzeichen des Feuerwehruntermusikmeisters tragen ab sofort Tabea Dorow, Fabian List, Sebastian Lörcks, Cedric Oberröhrmann und Justin Stephan Sander. Tabea Dorow, Lukas Hensdiek, Oliver List und Marvin Vornholt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft im Verband der Feuerwehren geehrt, Anja Ortkras wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände mit einer Bandschnalle in Gold geehrt.

Die Bandschnalle in Bronze wurden Tabea Dorow, Lukas Hensdiek, Oliver List und Marvin Vornholt für zehnjährige Mitgliedschaft überreicht.