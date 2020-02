Die Sozialpädagogin Silke Schadwell (links) und die Stellvertretende Bibliotheksleiterin Anja Krokowski freuen sich schon auf die Ausstellungseröffnung am 18. Februar, um 19 Uhr. Dann wird die Künstlerin Katrin Harting in Gütersloh einen Vortrag über ihr Projekt halten. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Diesem Phänomen ist die Trauerbegleiterin und Journalistin Katrin Harting nachgegangen. Zusammen mit ihrer Projektpartnerin und Künstlerin Stefanie Oeft-Geffarth aus Halle an der Saale hat sie sich in das spannende Projekt gestürzt und es ist eine faszinierende Ausstellung entstanden. Die Sozialpädagogin Silke Schadwell vom Hospiz- und Palliativ-Verein Gütersloh hat die Wanderausstellung nach Gütersloh geholt. Die Motive seien ganz unterschiedlich, berichtet sie. „Immer wieder haben sie mit Menschen zu tun, die sich Bilder, Worte und Daten stechen lassen.“

In der Ausstellung kommen Trauernde zu Wort

In der Ausstellung kommen Trauernde zu Wort. Zum Beispiel Anne Schwieger. Vor sieben Jahren nahm sich ihr Bruder das Leben, mit gerade einmal 30 Jahren. Die Erinnerung an ihn trägt sie jetzt immer bei sich, als Namens-Tattoo mit Kleeblatt am Handgelenk. Das Phänomen sei in allen Altersgruppen zu beobachten. „Das Tätowieren der eigenen Haut ist eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Das Thema dringt immer stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein ein“, sagt die Künstlerin Oeft-Geffarth.