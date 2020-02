Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die sonst so innovativen Skandinavier kommen in den Kreis Gütersloh, um sich über die gelungene Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu informieren. Schwedens Familienministerin Linda Jaensson möchte Landrat Sven-Georg Adenauer persönlich für den Gewinn des mit 50.000 Euro dotierten Preises „familienfreundlichster Kreis in Deutschland“ gratulieren.

So stellt sich Adenauer das Jahr 2020 im November 2007 vor. In jenem Monat vor 13 Jahren erschien die „Morgen-Zeitung“ des CDU-Kreisverbandes, in dem jeder Ortsverein einmal darüber nachdenken sollte, wie er sich die Zukunft vorstellt. Die Zukunft im Jahr 2020. Also heute.

Mit vielen Annahmen lagen die Lokalpolitiker damals gar nicht so falsch. Die Arbeitslosenquote liegt zwar nicht bei drei Prozent, erreicht mit 4,3 Prozent aber dennoch einen regionalen Spitzenwert. Die Lärmschutzwände entlang der Autobahn A 2 in Spexard sind wirklich fertig gestellt, in Gütersloh gibt es tatsächlich eine Fachhochschule (wenn auch noch nicht an vier Standorten und mit 1000 Studenten), das interkommunale Gewerbegebiet Aurea muss erweitert werden und, ja, der A 33-Lückenschluss ist endlich vollzogen. Schlagzeile: „Haller Bürger können endlich wieder frei durchatmen.“

Landesmeister im Klimaschutz

In manchen Dingen sind die CDU-Mitglieder ihrer Zeit damals weit voraus. Vor allem in der Umweltpolitik. Der Kreis wird vom Umweltministerium als „Landesmeister im Klimaschutz“ ausgezeichnet, weil es gelungen ist, den CO2-Ausstoß gegenüber dem Jahr 2015 zu halbieren. Die TWE-Bahn rollt längst wieder, die Harsewinkler nutzen das Großraumwagen-Angebot für Shopping-Ausflüge nach Gütersloh. Bei Spritpreisen jenseits von vier Euro pro Liter nutzen die Bürger neben der Bahn auch gas- und solarkraftbetriebene Kleinbusse. Wer in Gütersloh für 20 Euro einkauft, darf in diesen Bussen sogar umsonst mitfahren. Die B64n zwischen Rheda-Wiedenbrück und Warendorf ist übrigens auch schon fertig und „kommt gut an.“

In manchen Dingen träumt sich die CDU die Welt schöner als sie ist. In Punkto Familienfreundlichkeiten schneiden die Kreise Lippe und Herford sowie die Stadt Bielefeld im jüngsten Ranking des ZDF deutlich besser ab als der Kreis Gütersloh – die schwedische Ministerin hätte also andere Reiseziele. Video-Überwachungsanlagen an öffentlichen Gebäuden und Plätzen lassen Vandalismusschäden gegen Null tendieren – so als ob es keine europäische Datenschutzrichtlinie gäbe. Die Zahl der Verkehrstoten sinkt auf fünf – das ist noch nicht vergleichbar, doch im Jahr 2017 lag sie noch bei 17, im Jahr 2018 bei 15. In Spexard wird es ruhiger, weil die Verler Straße dort komplett untertunnelt wird – darum laufen dort jetzt wahrscheinlich die Bauarbeiten...

In Verl regiert Bürgermeister Paul Hermreck

Die CDU-Welt bleibt heil. In der neuen Stadt Verl verkündet Bürgermeister Paul Hermreck, dass fortan alle Schulen den offenen Ganztag anbieten, auch wenn das zwei Drittel der Rücklagen auffrisst. In Gütersloh bietet Bürgermeister Heiner Kollmeyer eine Bürgersprechstunde samt Internet-Chat an. CDU-Urgestein Elmar Brok sitzt noch immer im EU-Parlament in Straßburg und lobt die Türkei als soliden Partner. Die SPD fusioniert mit den Linken, um anhaltende Mitglieder- und Wählerverluste zu kompensieren. Und einen Ralph Brinkhaus kennen höchstens ein paar Mitglieder des Gütersloher Rates.

Manches aber wird ein Traum bleiben. Die gemeinsame Sitzung der drei Rheda-Wiedenbrücker Karnevalsvereine zum Beispiel. Oder der 5:1-Sieg der 2014 gegründeten Fußballspielgemeinschaft Gütersloh/Verl über den FC Bayern München im neuen Event-Stadion an der Autobahnabfahrt Verl.