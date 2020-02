Die Feuerwehr ist wegen eines Schwelbrandes in der Pelletheizung an die Josefschule ausgerückt. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Gütersloh-Spexard (WB). Ein Schwelbrand in der Holzpellet-Heizung der Josefschule in Spexard hat am Mittwoch-Nachmittag für einen Großeinsatz der Gütersloher Feuerwehr gesorgt.