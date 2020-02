Mit Plakaten, die an Trecker-Anhänger montiert sind, protestieren Landwirte in Herzebrock-Clarholz gegen den geplanten Ausbau der Bundesstraße 64. Sie kritisieren den immensen Flächenverbrauch und die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Foto: Stephan Rechlin

Fazit der Diskussion hinter verschlossenen Türen: Die Straße nützt den Bauern nicht, soll aber ausschließlich auf Eigentumsflächen der Bauern realisiert werden. Die anwesenden Landwirte kamen übereinstimmend zu der Auffassung, das Projekt in der jetzt vorliegenden Planungsform nicht unterstützen zu können. Der erhebliche Flächenverbrauch, die schlechter werdenden Erschließungen der Hofstellen und landwirtschaftlichen Flächen sowie die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen sind nur einige der Punkte, die den Landwirten große Sorgen bereiten, teilt der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband im Nachgang der Versammlung am Dienstagabend mit.

Gutachten sind in Arbeit

Vertreter des Landesbetriebes Straßen NRW aus Bielefeld sowie Vertreter des Büros Dialog-Basis informierten die Bauern über den Stand des Verfahrens, die vorgesehene Linienführung, das Begleitwegenetz sowie die geplante Bauausführung. Derzeit werden zahlreiche Gutachten zu den veralteten Planunterlagen erstellt, berichtete Manuela Rose vom Landesbetrieb Straßen NRW.

„Wir haben nun ein klares Votum unserer Mitglieder und werden dieses Votum selbstverständlich auch interessengerecht vertreten“, erklärte Gregor Brameyer, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes Clarholz.

„Wir müssen kämpfen, um deutlich zu machen, was die Realisierung des Projektes für uns Landwirte bedeuten würde“, betonte Karl-Heinz Althöfer, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes Herzebrock. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um uns in der Politik Gehör zu verschaffen.“ Andreas Westermeyer, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisverbandes Gütersloh, ergänzte: „Die Landwirte und Bauern im Kreis Gütersloh und auch in Herzebrock-Clarholz waren und sind immer zum Dialog bereit.“ Allerdings habe man zu Beginn der Planungen von einer kleinen Umgehungsstraße zur Entlastung des Ortskernes gesprochen. „Das Ausmaß der jetzigen Planung ist in keinster Weise mit der Landwirtschaft in Herzebrock-Clarholz vereinbar und muss daher kategorisch abgelehnt werden“, unterstrich der Kreisverbandsvorsitzende.

Grüne rufen zu Widerstand auf

Während einer Bürgerversammlung, zu der die Grünen Anfang Februar ins ‚Lila Schaf‘ eingeladen hatte, wurde der immense Flächenverbrauch der Baumaßnahme ebenfalls kritisiert. So seien 19 Brückenbauten vorgesehen, davon zwölf in Clarholz. Man spreche mittlerweile über einen Landverbrauch von 186 Hektar. Bundestagsabgeordneter Oliver Krischer (Grüne) forderte rund 150 Besucher der Veranstaltung auf, Mobilität neu zu denken und Widerstand zu leisten. Die Straßenbaubehörde Straßen NRW möge immer wieder den Eindruck erwecken, dass alles längst entschieden sei und in jedem Fall gebaut werde. Doch hartnäckiger Protest hinterlasse Wirkung: „Wenn sich Bürger vehement wehren, lassen sie die Finger davon.“