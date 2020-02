Tagsüber sind Kraniche selten zu sehen, sie kehren meist in der Nacht aus ihren Winterquartieren zurück zu den Brutplätzen in Deutschland. Dieses Foto stammt aus dem vergangenen Jahr, es wurde von Spexard aus aufgenommen. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stephan Rechlin

Seinen Erfahrungen zufolge geht es Mitte Februar richtig los. Dann werden die markanten, keilförmigen Flugformationen der Kraniche auch tagsüber am Himmel zu sehen sein. Bis zu 250.000 dieser Zugvögel fliegen nach Angaben des Naturschutzbundes auf dem Weg von ihren Winterquartieren in Portugal und Nordfrankreich zu den Brutgebieten in Mecklenburg-Vorpommern und Nordeuropa über Nordrhein-Westfalen hinweg.

Dennoch: Kraniche schon Anfang Februar über Ostwestfalen-Lippe, das sei schon ungewöhnlich, stellt Püchel-Wieling fest. Die Vögel seien zwar relativ kälteunempfindlich, aber sie brechen erst dann zu den Brutgebieten auf, wenn sie erwarten, dass dort der Boden nicht mehr gefroren ist und sie ausreichend Nahrung finden. Püchel-Wieling: „Falls es nicht so ist, fliegen sie einfach solange 200, 300 Kilometer weiter südwärts, bis sie einen geeigneten Platz finden.“

Frühlingserwachen ist vorgezogen

Das deutlich vorgezogene Frühlingserwachen sei nicht nur bei den Kranichen zu beobachten, sondern auch bei vielen anderen Vögeln. Sie befänden sich bereits in der Balz. Zudem erwachten die ersten Insekten aus der Winterstarre. Das gelte auch für die Kröten. Püchel-Wieling: „Wir beginnen damit, Krötenzäune aufzustellen.“ Die ersten Wanderer aber seien die Molche.

Ursache für den frühen Aufbruch von Kröten und Kranichen sind die milden Temperaturen, die das Wetter in Gütersloh und Umgebung schon im Dezember und auch im Januar geprägt haben. Die Kraniche gehörten offenbar zu den Profiteuren des Klimawandels: Ihre Zahl steige seit längerem. In den vergangenen 30Jahren habe sie sich verzehnfacht, teilt der Nabu mit. Die Tiere fänden in ihren Brutgebieten über lange Zeiträume optimale Lebensbedingungen vor, gleichzeitig ersparten sich immer mehr von ihnen den langen, kräftezehrenden Flug ins Winterquartier.

Statt Portugal oder Spanien anzusteuern, landen viele im Norden von Frankreich, etwa an großen Seen wie dem Marnestausee. Bei entsprechendem Wind seien sie dann binnen eines Tages in Gütersloh. Vogelbeobachter Franz Thiesbrummel hat in diesem Jahr selbst noch keine Kraniche über Gütersloh gehört, doch vom BUND weiß er, dass schon Mitte Januar 5851 Tiere in der Diepholzer Moorniederung gelandet waren: „Es ist durchaus möglich, dass einige Kraniche dort überwintert haben.“ Bei den Weißstörchen sei dieses Phänomen schon lange zu beobachten. Thiesbrummel: „Eine aufmerksame Nachbarin hat bereits einen Storch in Gütersloh beobachtet.“