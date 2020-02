Da staunte Petra Heidbrink nicht schlecht. Die Mitarbeiterin des Service- und Beratungszentrums der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe in Gütersloh stieß diese Woche auf 2.000 D-Mark, als sie die Post öffnete. Foto: Deutsche Schlaganfallhilfe / Mario Leisle

Gütersloh (WB/dpa). Ein anonymer Spender hat der Deutschen Schlaganfallhilfe in Gütersloh per Briefkuvert eine dicke Spende zukommen lassen – allerdings in D-Mark: Es handelte sich um zwei 500 D-Mark-Scheine und einen 1000 D-Mark-Schein.