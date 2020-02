Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Bei einem verheerenden Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Baumann-Straße in Gütersloh sind in der Nacht zu Samstag drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr musste zwei Menschen, die auf dem Dach Schutz vor den Flammen gesucht hatten, in letzter Minute retten.