Von Gabriele Grund

In der Jahresversammlung im Gerätehaus des Löschzuges Gütersloh konnte Bürgermeister Henning Schulz noch nicht mit der vom Rat beschlossenen Aufwandsentschädigung aufwarten – die wird erst zum Jahresende ausgezahlt. Statt dessen lieferte Schulz im Wahljahr mit vielen netten Worten die von ihm selbst geforderte Wertschätzung ab. Verantwortungsbewusstsein, Idealismus und Lust auf Kameradschaft schweißten die 67 aktiven Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gütersloh zu einem Profiteam in Sachen Notfallbekämpfung zusammen. Insgesamt 220 Mal wurden die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr alarmiert. Neben den Brandeinsätzen und Hilfeleistungen bei Unfällen gab es 17 Einsätze mit Sonderfahrzeugen, sieben „Zusatzalarme“, also Alarmierungen, die zur Unterstützung eines anderen Löschzuges erfolgten, sowie einen Massenanfall von Verletzten (MANV).

Geringer Schaden

Die Einsatzzahlenbelastung der Feuerwehrkräfte sei zwar hoch gewesen, bilanzierte Sprecher Andreas Trylla, doch das Schadensausmaß insgesamt sei jedoch gering geblieben. Der März 2019 mit 25 und der November 2019 mit insgesamt 27 Alarmierungen seien die Monate mit den meisten Alarmierungen gewesen. Zum Alltagsgeschäft gehörte im Vorjahr auch eine Vielzahl von Ölbekämpfungen. Andreas Trylla: „Bei dem heute üblichen Verkehr und dem teilweise mangelnden Verständnis der Bevölkerung für diese Arbeit der Feuerwehr kommt es häufig zu gefährlichen Situationen, wenn Autofahrern das Vorankommen zu langsam geht.“

Neben den verschiedenen Alarmierungen absolvierten die Kameraden zusätzlich noch 49 Dienstabende und verschiedene Fortbildungen, um für möglichst unterschiedliche Gefahrensituationen vorbereitet zu sein. Dazu kamen Übungen, Fahrzeugpflege, Gerätewartung, Jugendfeuerwehrausbildung und Brandschutz-Erziehungen. Auch wenn den Kameraden die ehrenamtliche Arbeit viel Kraft und Engagement abverlangt hätten, stünden sie auch weiterhin für die Gütersloher Bürger ein und seien zur Stelle, wenn sie im Notfall gerufen werden, versicherte Löschzugführer Björn Zippert. Zur freiwilligen Feuerwehr zählen die Löschzüge Feuerwehr Avenwedde, Friedrichsdorf, Isselhorst, Spexard und Gütersloh.