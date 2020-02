Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Meterhoch schlagen die Flammen aus dem Dach und aus den Fenstern, deren Glasscheiben durch die Hitze zerborsten sind. Dicker Qualm dringt aus jeder Ritze des Obergeschosses. Andreas Pollmeier vom Führungsdienst der Feuerwehr ist als erster am Brandort und erkennt sofort die bedrohliche Lage. Zudem macht er noch zwei Menschen auf dem Dach des brennenden Hauses aus, die sich vor den lodernden Flammen in Sicherheit gebracht haben. Großalarm für die Feuerwehr an der Wilhelm-Baumann-Straße in der Nacht zum Samstag in Gütersloh .

Brand eines Mehrfamilienhauses in Gütersloh Fotostrecke

Foto: Wolfgang Wotke

Dort brennt um 0.33 Uhr eine große Wohnung im Anbau des Obergeschosses und das Feuer hat sich bereits bis in den Dachstuhl gefressen. Mit Drehleitern werden die um Hilfe rufenden Bewohner (47 und 46) gerettet. Ein Notarzt versorgt sie zunächst in Rettungswagen. Dann werden sie mit Verdacht auf Rauchvergiftung in das St.Vinzenz-Hospital nach Rheda-Wiedenbrück gefahren. Bei der Flucht aus dem verqualmten Gebäude stürzt die 60-jährige Hauseigentümerin und verletzt sich dabei leicht an Händen und Füßen. Zwölf weitere Bewohner können sich von alleine ins Freie durchschlagen. Glück gehabt in letzter Sekunde.

80 Einsatzkräfte

Inzwischen kämpfen 80 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr gegen die Flammen. Schläuche werden ausgerollt und an Hydranten angeschlossen, Atemschutzgeräte und Wärmebildkameras werden eingesetzt, um weitere Brandnester aufzuspüren. Ein riesiges Sprungkissen wird in Stellung gebracht. „So wollen wir verhindern, dass sich Menschen verletzen, wenn sie beim Einsteigen in den Drehleiterkorb abrutschen”, erklärt der Einsatzleiter Andreas Pollmeier die Maßnahme. Die Polizei sperrt mit mehreren Streifenwagen die Umgebung ab. Insgesamt setzt die Feuerwehr drei Drehleitern ein, eine davon hat die Betriebsfeuerwehr von Miele an das Mehrfamilienhaus heran gefahren. Von allen Seiten wird gelöscht. „Das Problem für uns“, sagt Pollmeier, „ist die alte Bausubstanz.“ Dort sei viel Holz verbaut worden, das wie Zunder brenne. Gegen 3.55 Uhr ist der Einsatz beendet. Bis sechs Uhr bleibt eine Feuerwache vor Ort.

Das Haus ist unbewohnbar und sogar einsturzgefährdet. Eingesetztes Löschwasser und die Brandeinwirkung sind dafür verantwortlich. Die 13 Menschen, die gerade obdachlos geworden sind, werden vorübergehend im Holiday-In-Hotel untergebracht. Das Ordnungsamt hat die Organisation übernommen. Brandermittler der Kriminalpolizei beschlagnahmen die Brandstelle und können erst am Samstagmorgen in das Gebäude, um nach der Ursache des Feuers zu forschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.