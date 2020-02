Von Petra Blöß

Alle Wortbeiträge und Tänze ernteten zu Recht wahre Jubelstürme. Das Dorfgraben-Sextett etwa brillierte mit Stimmungsklängen und pointierten Texten, sang und musizierte live und setzte seinen ebenso traditionellen wie erfolgreichen Weg fort. Das taten auch die Sketchpartner und Redner, allen voran Hausmeister Wolfgang Hesse, bekanntlich neuer Dr. humoris causa, oder auch das Duo Kriener/Henkenherm ebenso wie die Kapselbar-Akteure Ketzer/Zieroth, wie Lilly alias Lena Gottschlich und wie sie alle heißen – die Kolping-Karneval-Akteure mit frechem Mundwerk, manch Seitenhieb auf die Kernstadt-Jecken und jeder Menge Lust am Vortrag brillierten noch einmal auf der alten Bühne. Das taten auch sämtliche Tanzgruppen, ob in Garde- oder Showpräsentationen.

Schweigen können die Jecken

Und natürlich war die Proklamation ein entscheidender Programmpunkt im munteren Geschehen. Stefanie Jahn und Thorsten Borgmeier sind die neuen Tollitäten der KKGN Neuenkirchen – das WESTFALEN-BLATT berichtete bereits am Montag kurz. Mit tosendem Jubel wurde das Duo, das auch im wahren Leben ein Paar ist, von der Narrenschar in Empfang genommen. Denn beide sind zwar Druffeler, aber natürlich auch in Neuenkirchen bekannt wie die sprichwörtlichen bunten Hunde. Prinz Thorsten ist Wirt des örtlichen Schützen- und Heimatfestes, Ausrichter der Karnevalszeltfeten zu den großen Faschingsumzügen in der Rietberger Altstadt und auch sonst bei vielen Veranstaltungen dabei. Der Inhaber des traditionsreichen Getränke-Großhandels Paehler-Borgmeier sowie der Firma „Getränke und Mehr“ gehörte lange dem Vorstand der Druffeler Sportgemeinschaft an, war 35 Jahre lang aktiver Fußballer und liebt das Skilaufen. Seine Töchter Saskia und Franziska sind aktiv in den Tanzgruppen der Kolping-Karnevals-Gesellschaft Neuenkirchen.

Prinzessin Steffi war selbst in ihrer frühen Jugend bei der KKGN dabei, tanzte in mehreren Gruppen und ist Mitbegründerin der Formation Fire Guardians. Ihre karnevalistische Liebe gehört der kölschen Mundart, sie ist bekennende Anhängerin der Domstadt-Gruppe Brings. Wie das so mit dem Regieren funktionieren könnte, hat das Paar in der Grünrock-Saison 2018/2019 aus nächster Nähe beobachten können. Da nämlich waren die beiden Zeremonienmeister bei Katja und Dirk Meier, den seinerzeitigen Regenten im Druffeler Schützenverein.

Natürlich, auch hier war im Vorfeld der großen Proklamationssitzung absolut nichts durchgedrungen. Schweigen können die Jecken an der Wapel. Kaum gekürt, gab das neue Prinzenpaar sein Regierungsmotto aus: „Druffel bebt”, heißt das. Und ein Versprechen gab es auch gleich dazu für alle närrischen Neuenkirchener: „Bis Aschermittwoch werden wir die alte Bude Kolpinghaus rocken.”