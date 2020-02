Von Wolfgang Wotke

Die IHK und die OWL Verkehr GmbH haben gemeinsam mit Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern das vergünstigte IHK-Job-Ticket für Mitgliedsbetriebe mit bis zu 30 Mitarbeitende entwickelt. Bislang habe es lediglich Tickets für Privatpersonen und das rabattierte Firmen-/Großkunden-Abo gegeben. „Hierbei ist aber eine Mindestabnahme notwendig, die kleine Firmen meist nicht aufbringen können“, sagt Grefe.

Deshalb sei man auf die OWL Verkehr und andere Verkehrsunternehmen zugegangen: „Wir wollten unbedingt unseren kleinen und mittleren Mitgliedsfirmen und deren Beschäftigten ebenfalls ein rabattiertes Ticket anbieten.“ Nun sei ein Paket geschnürt worden, von dem alle Seiten profitierten.

„Wir bieten nicht nur ein vergünstigtes Ticket mit einer Ersparnis von 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum regulären Abo an, sondern auch eine klimafreundliche Anreise“, sagt Odilo Enkel, Geschäftsführer der OWL Verkehr. Davon profitierten auch die Unternehmen: „In Zeiten von Fachkräftemängel müssen die Betriebe etwas für ihre Attraktivität tun. Mit der Unterstützung beim Arbeitsweg können sie bereits bei der Stellenausschreibung punkten.“ Über den Rabatt hinaus stehe es den Firmen frei, zusätzlich noch eine steuerfreie Zuzahlung zum Ticket zu gewähren.

Ticket gilt für alle Busse, Nahverkehrszüge und Stadtbahnen

Und so funktioniert das IHK-Job-Ticket: Es kann von Beschäftigten aller Unternehmen, die ihren Firmensitz im Kreis Gütersloh haben, geordert werden. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen Mitglied der IHK ist und die Anzahl der Mitarbeiter maximal bis zu 30 Personen beträgt. Auszufüllen ist ein entsprechender Bestellschein (im Internet unter www.TeutoOWL.de/ihkjobticket). Dieser ist mit Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers zu versehen. Der Schein kann dann per Post an die IHK geschickt oder im Servicezentrum des Stadtbusses am ZOB abgegeben werden.

Das Ticket ist für alle Strecken im Netz TeutoOWL (Kreise Gütersloh, Minden-Lübbecke, Herford, Lippe und Stadt Bielefeld) erhältlich. Wenn Beschäftigte einmal über den Geltungsbereich hinausfahren möchten, können sie ein Anschluss- oder „Weiter-Fahr-Ticket“ Westfalen kaufen. „Optimal für Dienstreisen“, weiß Stefan Honerkamp, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ostwestfalen-Lippe. Inhaber dieses Fahrscheins sind für sechs Euro sechs Stunden lang im gesamten Westfalen-Tarif-Raum unterwegs. Für alle Ticketvarianten gilt: Es können alle Busse, Nahverkehrszüge (2. Klasse) und Stadtbahnen genutzt werden – und das an 365 Tagen im Jahr.