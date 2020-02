Sport- und Bastelangebote bieten die Ferienspiele in Blankenhagen mit der Stadtteilarbeit. In der ersten Ferienwoche wird dort eine offene Betreuung von 10 bis 14 Uhr angeboten. Auch bei der Rasselbande Pavenstädt in der Sporthalle der Grundschule können die Kinder kreativ werden und sich sportlich betätigen. Das Angebot gilt vom 6. bis zum 9. April und vom 14. bis zum 17. April immer vormittags von 9 bis 12 Uhr. Auf eine Entdeckungsreise geht es für Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag, 16. April, mit einer Fahrt nach Oberhausen in das Lego Discovery Center. Über vier Millionen Lego-Steine, viele Modelle, ein 4D-Kino und jede Menge Abenteuer warten auf die Teilnehmer. Eine Museums- und Shoppingtour ab 13 Jahren steht am Donnerstag, 9. April, auf dem Programm. Es geht in das Schokoladenmuseum in Köln und anschließend in die Innenstadt.

Am 6. April Werksführung bei Miele

Wer hinter die Kulissen eines großen Unternehmens schauen möchte, kann dies bei einer Betriebsbesichtigung bei Miele machen. Am Montag, 6. April, lernen die Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren bei einer Werksführung, wie ein Waschautomat entsteht, und erleben eine spannende Zeitreise im Miele-Museum. Spannend wird es auch bei der neuen Feuer- und Rettungswache in Gütersloh: Gleich an zwei Terminen, am Dienstag, 7. April, sowie am Dienstag, 14. April, treffen sich die Mädchen und Jungen ab fünf Jahren und erkunden das Gebäude.

Selbstbehauptung für Mädchen

In der Kategorie „Starke Truppe“ finden sich in der zweiten Ferienwoche gleich drei verschiedene Angebote: Beim „Abenteuer Helfen“ erleben die Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zehn Jahren einen Erste-Hilfe-Kursus für Kinder mit den Maltesern. Ein spezielles Angebot nur für Mädchen von zwölf bis 15 Jahren bietet der Kurs „Selbstbehauptung für Mädchen“ gemeinsam mit dem Selbstverteidigungs- und Bewegungszentrum für Frauen und Mädchen, „Bell-Zett“. Und nur für Jungen im Alter von acht bis zehn Jahren gibt es den Kurs „Selbstbehauptung für Jungen“. Viele weitere Angebote bieten die Rubriken „In der Kreativwerkstatt“, „In der Naturschule Gütersloh“ und „Sport und Spaß“.

Abenteuer Pferdehof

Zwei besondere Kurse im neuen Programmheft geben schon jetzt einen Vorgeschmack auf das Sommerferienangebot: So können in der ersten Sommerferienwoche Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren das „Abenteuer Pferdehof“ erleben. Und in der dritten Ferienwoche bietet das BaLi-Sportscamp einen bunten Mix aus Sport-, Teambuilding- und Geschicklichkeitsspielen.

Alle Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.ferienspiele.guetersloh.de und in den Programmheften. Anmeldungen müssen bis zum 8. März vorliegen. Weitere Infos gibt Nadine Becker-Kleinemas unter Tel. 05241/823333 oder per E-Mail: nadine.becker-kleinemas@guetersloh.de. Eine persönliche Anmeldung ist am Donnerstag, 5. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr möglich.