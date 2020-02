Von Marie Berg

Gütersloh (WB). Auf der Bühne des Pfarrsaals von St. Friedrich grünt und blüht es. Hier ist schon Frühling. Dementsprechend bietet das Theaterteam der Kfd eine fantastische „blumige Begrüßung“. In lustig-bunten Frühlingsroben singen und tanzen 14 Damen zu Liedern wie „Cordula grün“ oder „Wenn die Sonnenblumen wieder blühn“.

Foto: Marie Berg

„Heute lassen wir Blumen sprechen“, verrät Doris Hanswillemenke. Sie moderiert das opulente Programm und hat dazwischen manchen Witz auf Lager. „Lacht mit uns und singt mit uns“, fordert sie die Gäste auf. Sonntag und Montag war der Saal mit jeweils 90 Besucherinnen voll besetzt. An Weiberfastnacht folgt die dritte Aufführung. Das Publikum lässt sich nicht lange bitten: Immer wieder bricht es in herzhaftes Lachen aus und jubelt nach besonders gelungenen Pointen.

Die Hosen kneifen schon...

Anfang Januar wurde das Programm zusammengestellt und seitdem geprobt. Seit Jahrzehnten stehen die Damen auf der Bühne. Sie wissen genau, womit sie ihr Publikum begeistern können. So schlüpfen sie optisch und musikalisch in die Rollen bekannter Musical-Stars. Das Publikum lacht und jubelt nach Liedern wie „Der ewige Kreis“ aus dem Musical „Der König der Löwen“, „Wenn ich einmal reich wäre“ aus dem Musical „Anatevka“ oder „I will follow him“ aus „Sister Act“. Sketche handeln von einem vermissten Ehemann, dessen Gattin es absolut nicht gelingt, ihn zu beschreiben. „Wenn er sich auf die Zehen stellt und den Arm ganz nach oben reckt, ist er 2,32 Meter groß“, gibt sie zu Protokoll.

Ein Feuerwehrmann soll ebenfalls eine Anzeige aufnehmen. „Ich hob das Nachthemd hoch und sehe alles Rot“, sagt er. Wer denn glaubt, es handele sich um eine Bettgeschichte, irrt gewaltig. Ein altes Nachthemd hängt vor dem Fenster und ersetzt die Gardine. Dahinter brennt es lichterloh. Eine von vielen Raketen startet! Und wer ist Vater des neugeborenen Jungen? Der Ehemann, sein Freund oder der Diener? Das Rätsel löst sich schnell, der Diener kippt um. Ebenfalls eine tolle Darbietung ist der Sketch „Lust auf Schokolade“. Nur noch einmal sündigen, weiß der Teufel das Naschwerk anzupreisen. Der Engel hält dagegen, verweist auf die ohnehin schon viel zu engen Hosen. Der „Anrufbeamte“, frei nach Loriot, findet immer wieder seine Lacher, und der Konzertbesuch mit an der Garderobe abgegebenen und dort „aufgehängten“ Ehemännern ebenfalls.

Der schönste Körper im Raum ist der Heizkörper

Büttenrednerin Ulla Reckersdrees ist ein Phänomen. Die nach eigener Angabe 81-Jährige begeistert mit Ausführungen über ihr missratenes Gebiss und sorgt mehrfach für schallendes Gelächter für den selbst verfassten und vorgetragenen Beitrag über das Leben mit ihrem Gustav. Im Schlafzimmer sagt der doch tatsächlich, der schönste Körper im Zimmer sei der Heizkörper. „Für Autos gibt es doch immer Rückrufaktionen. Ich will mal den Pastor fragen, ob es so etwas auch für das Sakrament der Ehe gibt“, verkündet sie. Mit einem Cowboy-Medley verabschieden sich die Damen. Natürlich, der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh.