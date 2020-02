Gütersloh (WB). Eine 55-Jährige ist am späten Mittwochabend bei einem Brand in einer städtischen Unterkunft leicht verletzt worden. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt.

Nach Auskunft der Polizei wurden die Rettungskräfte um 22.08 Uhr darüber informiert, dass es in einem Zimmer der städtischen Unterkunft an der Doheermanns Höhe in Gütersloh brannte.

Als die ersten Feuerwehrleute an der Unterkunft eintrafen, entdeckten sie bereits Feuerschein an einem Fenster im ersten Obergeschoss. Um den Brand zu löschen, mussten die Einsatzkräfte zunächst die Tür des Zimmers aufbrechen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, im Zimmer befanden sich keine Personen.

Durch Rauchgas wurde jedoch eine 55-jährige Hausmitbewohnerin leicht verletzt und durch die Rettungskräfte vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe am Mobiliar.