Und nicht nur das: Beschädigt sind seit Mittwoch auch die Nachbarkirsche, auf die der zerstörte Baum hinübergekippt ist, ein Teil der Hecke, die den Platz von der Parkfläche abgrenzt, einschließlich ihres Durchlaufschutzes, sowie die Unterflurverankerung und die Blumenpflanzung unterhalb der Scharlachkirsche. Ob auch ein Bodenstrahler am Fuß des Baums defekt ist, steht noch nicht fest.

Alles in allem hat der Fachbereich Grünflächen der Stadt Gütersloh einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro errechnet. Der Verursacher verließ den Dorfplatz, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Eine neue Scharlachkirsche wird in Kürze nachgepflanzt.