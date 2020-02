Cosmin und Adelina Deaconu stehen an der Mulde vor der Eingangstür zu ihrer ausgebrannten Wohnung an der Wilhelm-Baumann-Straße. Damit sie ihren Traum von einer größeren Wohnung nicht auch entsorgen müssen, schränken sie sich lieber ein.

Von Stephan Rechlin

Wohnungsbrand in Wilhelm-Baumann-Straße Fotostrecke

Foto: Wolfgang Wotke/Stephan Rechlin

Die Flammen im Treppenhaus schlagen schon an die Tür. Die beiden Kinder (14 und 16 Jahre alt) wecken! Alle sofort raus! Schlüssel, Dokumente, Bargeld, die Kleidung, alles bleibt in der Wohnung. Das nackte Leben der Familie Deaconu wird nur durch Schlafanzüge und übergeworfene Jacken bedeckt.

Noch in der Nacht zu Samstag kommt Ordnungsamtsleiter Thomas Habig raus und bringt insgesamt vier betroffene Familien im Hotel Holliday Inn unter, darunter die Deaconus. Am Samstag erhält die mittellose und obdachlose Familie etwas Geld, um sich in der Kleiderkammer des DRK trockene, nicht nach Rauch stinkende Sachen Sachen zu besorgen, um Essen und Hygieneartikel zu kaufen. Die Stadt stellt einen Kontakt zur Polizei her, damit die Familie das Notwendigste aus ihrer Wohnung holen kann, obwohl die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Bis Dienstag darf die Familie im Hotel bleiben, danach wird ihr eine Wohnung in einem Mehrfamilien-Obdachlosenheim der Stadt angeboten. Doch das lehnen Adelina und Cosmin Deaconu ab. Die Tochter kommt bei einer Schulfreundin unter, der Sohn übernachtet mit seinen Eltern die erste Nacht im Atelier eines befreundeten Malers in Schlafsäcken. Für die zweite Nacht finden die drei eine neue Möglichkeit. Für die Nacht auf Freitag haben sie noch nichts. „Notfalls bleiben wir im Auto“, sagt Adelina Deaconu.

Hohe Gebühren

Der Grund sind die von der Stadt erhobenen Gebühren. 1372 Euro sollen sie für die Nutzung der für sie kleinen Wohnung im Monat zahlen, 343 Euro pro Person. So sieht es die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt vor. Die wiederum ist aus dem Kommunal-Abgabengesetz abgeleitet, das einen kostendeckenden Betrieb dieser Unterkünfte vorschreibt. Die Stadt ist also verpflichtet, obdachlosen, in Not geratenen Bürgern zu helfen, sie ist aber nicht verpflichtet, diese Hilfe auf Dauer auch zu bezahlen.

Die Deaconus besitzen keine Hausratversicherung, die für solche Kosten aufkommen würde. Solche Raten wären beim schmalen Verdienst des Vaters – er ist Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie – auch gar nicht drin gewesen. Seit sie in Gütersloh leben, haben sie nicht einmal ein Restaurant oder einen Imbiss aufgesucht. Die Deaconus sparen auf eine größere Mietwohnung – drei Zimmer, Küche, Bad, in der auch der Junge und das Mädchen jeweils ein eigenes Zimmer bewohnen können. Adelina Deaconu: „Wenn wir das Angebot der Stadt annehmen würden, wären unsere Ersparnisse bald aufgebraucht. Der Traum von einer größeren Wohnung wäre geplatzt und wir müssten Sozialhilfe beantragen. Das wollen wir aber nicht. Wir kommen hier für uns selber auf.“

Drei Zimmer, Küche, Bad – auf einen Wohnungsbrand diesen Ausmaßes ist der Gütersloher Immobilienmarkt nicht vorbereitet. Über ihr Handy hat Adelina Deaconu Zugriff auf ihr Emailkonto. Wer der Familie etwas anbieten kann, möge an die Adresse deaconu_adelina@yahoo.com schreiben. Sie wartet in einem an der Straße geparkten Citroen.