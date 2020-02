Von Stephan Rechlin

Aus seiner freiwillig offen gelegten Liste der Nebentätigkeiten geht hervor, dass Adenauer die höchsten Einnahmen aus seiner Verwaltungsratsarbeit für verschiedene Sparkassenorgane bezieht. In zwei Fällen reichen diese Bezüge exakt bis an die vom Sparkassengesetz festgelegten Grenzen, an denen noch nichts an kommunale Kassen abgeführt werden muss. Sowohl als Vorsitzender des Verbandsverwaltungsrates des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe als auch als Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Halle bekommt Adenauer den Grenzbetrag von 25.055,28 Euro. Hinzu kommen viermal jeweils 15.033,17 Euro für Adenauers Mitarbeit im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Wiedenbrück, für die Arbeit als stellvertretender Beanstandungsbeamter in der Zweckverbandssparkasse Gütersloh-Rietberg, für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Landesbausparkasse (LBS) West und die stellvertretende Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Hessischen Landesbank (Helaba).

Keiner Anrechnungspflicht unterliegt Adenauers Einstufung zufolge seine Nebentätigkeit im International Business Council der Innogy SE, für die er 20.400 Euro im Jahr bekommt. Dagegen führt Adenauer die 5200 Euro aus dem Kommunalbeirat der RWE an den Kreis ab.