Von Marie Berg

Gütersloh-Spexard (WB). „Mach dein Ding, dingeling dingeling... Und dir gehts einfach gut... Dann hast du auch vom Leben nie genug...“, singt Kerstin Krebs aus vollem Halse. „Das ist mein Motto für 2020“, erklärt die Büttenrednerin im Spexarder Bauernhaus. 130 bunt gekleidete Närrinnen sind am Donnerstagabend total begeistert. So lässt sich die Weiberfastnacht wunderbar feiern.

Kapellenschüler sorgen für die erste Rakete

Auf den eng gestellten Tischreihen stehen jede Menge Köstlichkeiten. „Wie schön, dass ihr schon so gut in Stimmung seid“, freut sich Rita Kordtwittenborg, Sprecherin der kfd St. Bruder Konrad. Jahr für Jahr gelingt es dieser Organisation, ein tolles und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen mit bereits bekannten und neu gewonnenen Akteuren. „Sie haben sich viel Mühe gegeben“, verrät Kerstin Westhoff. Die Moderatorin – im Schneewittchenkostüm – holt einen kleinen Zirkusdirektor auf die Bühne. Emma Westhoff ist in diese Rolle geschlüpft und präsentiert mit einer Kindertanzgruppe die „größte Show“. Wohl war, was sich die ehemaligen Schüler und Schülerinnen aus der Kapellenschule zum Abschluss der vierten Klasse haben einfallen lassen, ist ein grandioser Auftakt der Karnevalsveranstaltung. Die erste Karnevals-Rakete startet!

Beyonce-Ladies im feinen Glitterfrack

Im Verlauf der mehr als vierstündigen Veranstaltung starten noch jede Menge Weiterer, La ola-Wellen und „Spexard helau, kfd helau“- Rufe. Die Stimmung steigt von Stunde zu Stunde. Die DJ’s Hannes Hollenhorst und Michael Strieker wissen genau, womit sie die Närrinnen von den Stühlen locken können. Tanzen können sie erst, wenn sie nach dem Programm die Bühne erobern. Vorher ist schlichtweg nicht genug Platz. Nach dem Hitparaden-Finale von den „Stars der aktuellen Schlager-Szene“ ist es so weit. Vorher lassen sieben Beyonce-Ladies im feinen Glitterfrack die Hüften kreisen. Gabi Mitschke war es, die beide Tanzdarbietungen aus eigenen Reihen so wunderbar einstudierte. Die Tanzgarde des Kattenstrother Karnevals Clubs (KKC) begeistert gleich zweimal: Als Zugabe für die „Maschi-Mäuschen“ tanzt die neue Tanzgruppe „Mini-Mäuschen“. Was die jungen Funkenmariechen vom Helü Wiedenbrück, Johanna Knöbel (Enkelin der kfd-Sprecherin) und Alina Lagache zeigen, ist „der reine Wahnsinn“ so die Moderatorin. Die Messdiener hatten eine ganz originelle Idee: Frisch und jung, mit knackigen Sprüchen präsentieren sie das Märchen von Aschenputtel auf besondere Art und Weise. Einfach großartig! „Letztes Jahr wollte mich ein fremder Mann auf dem Rathausplatz küssen“, berichtet Putzfrau Eulalia (Petra Stelter). „Und – hast du ihn eingeholt?“, will Kollegin Käthe (Maria Kötter) wissen.

Fleischwurst ohne Bärchengesicht, aber mit QR-Code

Mit viel Humor verkörpern die Putzfrauen und „3 alte Frauen“ – Karin Stüker, Anja Kahlert und Karin Drücker – ihre Rollen in den Sketchen, werfen einen Witz nach dem anderen in den Raum. Die neue Fleischwurst bei Thiesbrummel habe kein Bärchengesicht mehr, wissen sie. Die habe jetzt einen QR-Code. Die Russinnen Irina (Anja Kahlert) und Tamara (Karin Stüker) sind auch wieder da, wissen manche Köstlichkeiten aus dem Leben überdeutlich auf den Punkt zu bringen, Männer und Politikern sind vor ihrem beißenden Humor auch nicht gefeit. „Warum kann Donald Trump schwimmen?“ fragen sie. „Er ist innen hohl. Wenn er trotzdem untergeht, ist er nicht ganz dicht.“