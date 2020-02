Die Störche finden reichlich Nahrung in Form von Regenwürmern auf den Wiesen in Avenwedde. Foto: Manfred Heinze

Von Franz Thiesbrummel

Gütersloh-Avenwedde (WB). Hat der jüngste Sturm an vielen Stellen auch große Schäden angerichtet, den Zugvögeln hat er beim Rückflug aus dem Winterquartier in Spanien geholfen. Sie ließen sich mit Rückenwind über die Pyrenäen tragen, und so trafen auch die Gütersloher Störche am vergangenen Montag, 17. Februar, wieder wohlbehalten an ihrem Neststandort im Naturschutzgebiet „Große Wiese“ ein.

Die milde Witterung und die vergangenen Regentage haben den Wasserstand in den Wiesen erhöht, so dass die Störche reichlich Regenwürmer finden. Auch einzelne Frösche verlassen schon vorzeitig ihre Winterverstecke, und so ist kein Nahrungsmangel in den Wiesen.

Im vergangenen Sommer hatte es keinen Nachwuchs beim Storchenpaar gegeben. Zwar hatte das Storchenweibchen vier Eier gelegt und über die eigentliche Brutzeit hinaus eifrig gebrütet, doch ein Erfolg wollte sich nicht einstellen. Die Naturschützer aus Gütersloh vermuten als Ursache, dass es sich um ein neues, noch nicht geschlechtsreifes Weibchen handelte. Da nur der männliche Storch einen Ring trägt, bleibt nur diese Vermutung.

Es ist der Wunsch des Naturschutz-Teams, dass es mit Nachwuchs in diesem Jahr klappen wird. Das zweite Gütersloher Storchenpaar ist dagegen noch nicht wieder am Niststandort in den Wiesen am Hof Stiens eingetroffen.