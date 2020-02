Die Bauarbeiten beginnen am 2. März und sollen nach derzeitiger Planung im November dieses Jahres beendet sein. Das bedeutet aber nicht, dass der gesamte Abschnitt die ganze Zeit über für den Verkehr gesperrt ist. Vielmehr ist es so, dass die Stadt die Maßnahme in drei Bauphasen aufgeteilt hat. „So wollen wir die Belastung für die Isselhorster möglichst gering halten“, sagt Rainer Ernst, Projektleiter beim Fachbereich Tiefbau der Stadt Gütersloh.

Das ist geplant

Im Einzelnen ist die Umsetzung folgender Maßnahmen geplant:

Die Fahrbahn und die Entwässerungsrinne der Haller Straße werden zwischen der Steinhagener Straße (K 33) und der Isselhorster Straße (K 35) grundlegend erneuert. Im Bereich der Kreuzung Haller Straße/Steinhagener Straße/In den Braken wird eine Ampelanlage installiert. Dazu müssen auch die Einmündungsradien in geringem Umfang angepasst werden. Angelegt werden zusätzliche barrierefreie Querungsstellen für Fußgänger. Der Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) im Bereich des Goldwegs wird wiederhergestellt, barrierefrei gestaltet und ausgeleuchtet. In Höhe der Festhalle wird die Fußgängerampel barrierefrei umgerüstet. Der Parkstreifen an der Haller Straße zwischen Steinhagener Straße und Goldweg wird in Pfla-sterbauweise in einer Breite von 2,50 Metern neu hergestellt.

Der barrierefreie Ausbau von drei Bushaltestellen – zweimal „Post“ (auf beiden Fahrbahnseiten der Haller Straße) und einmal „Kirchplatz“ – ist ebenfalls Bestandteil des Bauprojekts. Parallel zu den Tiefbauarbeiten werden Versorgungsleitungen durch die Netzgesellschaft Gütersloh und durch den Wasserbeschaffungsverband Isselhorst (WBI) verlegt.

Drei Bauphasen

Bauphase 1 startet Anfang März und dauert voraussichtlich bis Mai. Der Straßenabschnitt zwischen der Einmündung Isselhorster Kirchplatz und Goldweg (150 Meter) wird dafür voll gesperrt, einschließlich der Kreuzung Haller Straße/Goldweg/Am Dorfgraben. Die direkt anschließende Bauphase 2 ist zeitlich bis nach den Sommerferien terminiert. In diesem Zeitraum ist der Abschnitt vom Kriegerdenkmal (Isselhorster Straße) bis zur Einmündung Isselhorster Kirchplatz (200 Meter) voll gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt im Bereich Haller Straße/Isselhorster Kirchplatz wird allerdings fast immer möglich sein. Überwiegend wird auch die Zufahrt „An der Manufaktur“ freigehalten.

Im dritten und letzten Bauabschnitt zwischen Goldweg und der Kreuzung mit der Steinhagener Straße (100 Meter) stehen die umfangreichsten Arbeiten an. Die Haller Straße muss in Höhe des Dorfplatzes voll gesperrt werden. Zusätzlich zur Erneuerung der Fahrbahn und ihrer Seitenbereiche wird im Kreuzungsbereich mit der Steinhagener Straße und In den Braken eine Ampelanlage in-stalliert – dafür muss dieser Kreuzungsbereich zumindest wochenweise gesperrt werden. Frei ist fast immer die Ein- und Ausfahrt im Bereich Haller Straße/Goldweg. Der Parkplatzbereich des Dorfplatzes ist während der Bauphasen 1 und 2 mit zeitweisen Ausnahmen ganz normal auch über die Haller Straße zu erreichen. Während der Bauphase 3 ist der Dorfplatz nicht von der Haller Straße, aber über den Goldweg erreichbar. Im November soll die erneuerte Haller Straße dann wieder vollständig freigegeben werden.

Umleitungen und Busse

Da die Ortsdurchfahrt während der einzelnen Bauabschnitte voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr während der gesamten Bauzeit von März bis voraussichtlich November 2020 über folgende Straßen nach Isselhorst hinein- beziehungsweise hinausgeleitet: Gütersloher Straße (B61), Brockhäger Straße, Münsterlandstraße, Holler Straße, Niehorster Straße. Für Fußgänger steht an der Haller Straße zu jeder Zeit mindestens auf einer Straßenseite ein Weg zur Verfügung. Der Radverkehr wird im unmittelbaren Nahbereich umgeleitet.

Die Buslinien 67, 87, 95 und 218 können die Ortsdurchfahrt zwischen Kriegerdenkmal (Isselhorster Straße) und Steinhagener Straße nicht passieren; sie werden umgeleitet. Die Haltestellen „Post“ und „Kirchplatz“ entfallen auf allen Linien. Auf der Linie 95 entfällt außerdem die Haltestelle „Schule“. Für die Linien 218 und 87 wird auf dem Haverkamp eine Ersatzhaltestelle in Höhe Nickelweg eingerichtet.

Baubüro öffnet donnerstags

Eine eigens eingerichtete Internetseite informiert detailliert über das Bauprojekt. Wer darüber hinaus Fragen rund um die Baumaßnahme hat, kann sich jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr im „Baubüro“ an der Baustelle an einen Ansprechpartner des Fachbereichs Tiefbau beziehungsweise des Planungsbüros Röver wenden.