Falls in den Bertelsmann-Firmen in China und Südostasien nicht von zu Hause aus gearbeitet werden kann, müssen die Mitarbeiter Schutzmasken anlegen. In Peking wird zunächst die Körpertemperatur gemessen, bevor sie an ihren Arbeitsplatz dürfen. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Bertelsmann-Mitarbeiter in China und Südostasien arbeiten am besten von zu Hause aus oder nur mit Schutzmaske. Der Investmentfonds BAI in Peking und Shanghai, die Bertelsmann Music Group (BMG) in Hongkong, Arvato Supply Chain Solutions in Shanghai, Hongkong und Singapur sowie Arvato Systems in Kuala Lumpur – der Gütersloher Konzern leidet an vielen Standorten unter dem Ausbruch des Corona-Virus.

Vor 14 Tagen sind von Gütersloh aus 20.000 Schutzmasken nach Shanghai gesendet worden; sie lindern dort den akuten Versorgungsengpass. Während die chinesischen Standorte von Arvato Supply Chain Solutions in Kun-shan und Shenzhen weiterhin geschlossen sind, haben die Standorte in Peking und Shanghai ihren Betrieb stark eingeschränkt wieder aufgenommen. „In Shanghai durften wir wieder öffnen, allerdings waren wir zunächst nur etwa 15 Leute, da jeder Mitarbeiter eine Genehmigung der Behörden braucht, bevor er wieder arbeiten darf“, wird Asien-Chef Raoul Kuetemeier im konzerninternen BNet zitiert.

Masken und Handschuhe

In der Hauptstadt Peking sind Masken und Handschuhe in der Öffentlichkeit Pflicht, an allen öffentlichen und Bürogebäuden finden am Eingang Fieberkontrollen statt. Über Beschäftigte und Besucher werden detaillierte Informationen gesammelt. Wo es nicht zu vermeiden sei, wie beispielsweise in den Callcentern von Majorel, werde vor Ort gearbeitet, allerdings tragen die Beschäftigten Schutzmasken und halten Abstand voneinander. Auch das Geschäft von Arvato Supply Chain Solutions laufe mit reduzierter Mitarbeiterzahl langsam wieder an. Mitarbeiter, die aus den verlängerten Neujahrsferien wieder in Peking eintreffen, müssen im Anschluss 14 Tage zuhause in Quarantäne verbringen, was von den Behörden strikt kontrolliert werde. In anderen Geschäften wie bei BMG und BAI arbeiteten die Beschäftigten fast ausschließlich im Home Office. Willa Wang vom BMG-Synch-Team: „Wir stecken seit drei Wochen ohne große Ablenkung zuhause fest. Das reicht, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Hoffentlich ist es bald vorbei.“

Der Bertelsmann-Investmentfonds BAI mache aus der Not eine Tugend und nutze die Krisensituation, um im Arbeitsalltag neue Kommunikationsformen einzusetzen und zu etablieren. BAI setze beispielsweise für die Vernetzung der Beschäftigten die Videokommunikations-Software Zoom ein. Xin Yuan ist Senior Manager für Public Relations im Bertelsmann China Corporate Center: „Wir glauben, dass sich die Management-Philosophie chinesischer Unternehmen nach der Epidemie bis zu einem gewissen Grad verändern wird.“

Home Office

Seit dem chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar arbeitet das Team von BMG in Hongkong fast durchgängig zuhause im Home Office. Kenney Shiu von BMG: „Wir müssen immer noch ein- oder zweimal pro Woche ins Büro gehen, um Dokumente auszudrucken und zu verschicken, oder um Dokumente einzusehen, die es nur im Büro gibt.“

Bisher ist kein Bertelsmann-Mitarbeiter vom Virus infiziert worden. Für alle Standorte in Südostasien gelte, dass Geschäftsreisen in der Region momentan so gut wie gar nicht möglich seien, vor allem nicht von und nach China. „Persönliche Termine und Trainings haben wir sämtlich verschoben, Meetings werden per Skype und Microsoft Teams abgehalten“, sagt Raoul Kuetemeier.