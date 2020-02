Von Jan-Hermann Ruthmann

Gütersloh (WB). Gemeindereferentin Eva-Maria Dierkes ist jetzt offiziell Geistliche Begleiterin der Frauengemeinschaften im Bezirk Gütersloh. Dazu ist sie während eines Gottesdienstes in der Herz-Jesu-Kirche in Avenwedde berufen worden.

Den festlichen Gottesdienst zelebrierte der Diözesanpräses der Frauengemeinschaften im Erzbistum Paderborn, Roland Schmitz. Die Fahnenabordnungen der Frauengemeinschaften aus St. Pankratius, Herz Jesu, St. Friedrich, St. Bruder Konrad und Heilige Familie stellten sich im Altarraum auf. Aus allen Ortsgruppen waren Mitglieder beim Gottesdienst dabei. Für die musikalische Gestaltung sorgte Christoph Süßer an der Orgel. In seiner Predigt erklärte Präses Roland Schmitz die Bedeutung des Amtes „Geistliche Begleiterin“. Die Geistliche Begleiterin ist Mitglied im Bezirksvorstand, feiert KFD-Wortgottesdienste und bereitet Messfeiern mit den Frauen vor. „Du, liebe Eva, musst in deinem neuen Amt jeden einzelnen immer wieder erinnern ‚Denk dran, in dir ist göttliches Leben‘.“ Dieses göttliche Leben spiegele sich in den zahlreichen Aktivitäten der Frauengemeinschaften wider, darunter im Krankenbesuchsdienst und im Müttergenesungswerk. Die Frauengemeinschaften ermunterte er, sich neuen Ideen zu öffnen statt sich abzuschotten. Zum Zeichen ihres neuen Amts erhielt Eva-Maria Dierkes einen Anhänger, der einen Stern und ein geschwungenes Kreuz zeigt. Roland Schmitz: „Das Kreuz ist nicht vollendet und hat so Platz für neue Ideen und neue Gesichter und der Stern soll Ihnen viele glückliche Sternstunden im Bezirk bescheren,“ sagte er zu Dierkes, „möge es weiterhin viele Sternstunden im Kfd-Bezirk Gütersloh geben.“

Glückwünsche

Mit dem großen Segensgebet und dem Besprengen des Anhängers mit Weihwasser segnete Roland Schmitz stellvertretend für den Bischof die neue Geistliche Begleiterin für ihre zukünftige Tätigkeit und hängte ihr den Anhänger um. Im Lied „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ bekräftigte die Gemeinde die Segensbitte.

Einige Frauen aus dem Bezirk sprachen Eva-Maria Dierkes stellvertretend ihre Glückwünsche aus. „Liebe Eva, sei versichert, dass wir Dich nach Kräften in Deiner neuen Tätigkeit als Geistliche Begleiterin unterstützen werden.“ Sichtlich gerührt ergriff Eva-Maria Dierkes dann selbst das Wort: „Ich arbeite seit drei Jahren mit den Frauengemeinschaften hier in Gütersloh zusammen und es hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich danke allen, die mich in den vergangenen drei Jahren unterstützt haben und ich weiß, dass ich auch in Zukunft auf euch alle zählen kann. Ich werde für alle wie auch in den vergangenen Jahren ein offenes Ohr haben und freue mich auf eure Wünsche und Anregungen.“

Neue Prozessionsfahne

Während der weiteren Messfeier wurde auch die neue Prozessionsfahne der Kfd Herz Jesu vom Diözesanpräses gesegnet. Mit dem mächtigen Gesang zu „Großer Gott, wir loben dich“ zogen die Fahnenabordnungen und die liturgischen Dienste aus der Kirche aus.

Beim Empfang im Jugendhaus Don Bosco wurde Eva-Maria Dierkes die offizielle Urkunde von Präses Roland Schmitz überreicht. Für die Frauengemeinschaften im Pastoralen Raum Gütersloh ändert sich im großen und ganzen nichts. Eva-Maria Dierkes wird weiterhin an ihrer Seite stehen und sie begleiten. Von nun an aber mit besonderem bischöflichen Segen.