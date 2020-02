Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Was erwartet ein Besucher von einer Zauber-Show? Vor allem eine in zwei Teile zersägte Frau, schwebende Menschen und weitere spektakuläre Darbietungen. Das alles kann und will Marc Weide aber nicht bieten. „Ich zeige euch keine Wahnsinnstricks“, sorgt der Illusionist gleich zu Beginn seiner magischen Performance im Gütersloher Theater für klare Verhältnisse.

Auch optisch gibt sich der 29-Jährige in seiner neuen Show mit dem Titel „Kann man davon leben?“ eher bieder. Nur kurz streift er sich eine knallrote Jacke über, um äußerlich wenigstens einmal das „Klischee eines Zauberers“ zu erfüllen. Auch seine Arbeitskleidung auf der Bühne fällt schlicht aus: T-Shirts, Kapuzenpulli und Jeans. Sein Werkzeug ist ebenfalls überschaubar – Spielkarten, Münzen, Gummibänder, Geldscheine. Kein magischer Glamour wie bei David Copperfield oder den Ehrlich Brothers. Doch „Magic Marc“ unterhält seine rund 500 Fans, darunter zahlreiche Kinder, selbst mit minimaler Ausrüstung maximal. Von wegen fauler Zauber!

Comedy und Zauber

Denn der gebürtige Wuppertaler, dessen zweite Heimat inzwischen Hamburg ist, kombiniert seine Nummern mit witzigen Sprüchen. Comedy und Zauber – das geht also auch. Weides zweite Trumpfkarte: Er bindet Besucher spontan in seine Show ein, niemand kneift. So wie Friederike, von Beruf Krankenschwester. Sie assistiert ihm bei einem seiner Tricks auf der Bühne und kann später bestätigen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Dann wagt sich der kleine Steve ins Rampenlicht. Als Lohn für seine Unterstützung darf der 8-Jährige eine Münze mit nach Hause nehmen.. „Leg sie unter dein Kopfkissen. Sie wird auch am nächsten Morgen noch dasein und neben ihr werden fünf Euro liegen“, verspricht Marc Weide seinem jungen Fan augenzwinkernd. Bei einem Kindergeburtstag Tricks vorzuführen, so lässt er einfließen , sei für ihn die Königsdisziplin: „Weil die Kleinen einen richtig fertig machen können.“

Abradakabra: Der Meister zerkleinert im zweiten Teil der Vorstellung einen, von einer Dame gekennzeichneten 50-Euro-Schein. Keine Bange: Sie bekommt ihr Geld zurück. Weide zaubert den Schein aus einer Zitrone hervor. Er lässt auch einen ausgeliehenen Ehering verschwinden und wieder auftauchen. – den magischen Spruch „Hokus Pokus Fidibus“ benötigt der lustige Entertainer dafür nicht. Weide räumt gern ein, dass ihm nicht immer ein Gag gelingt. Was jedoch kein Nachteil sein muss: Eine aus seiner Sicht vollkommen missratene Nummer („Ich hatte im Umkleideraum eine wichtige Spielkarte vergessen und saß auf der Bühne vor Angst schwitzend in meinem Bärenkostüm“) fand ein Veranstalter sogar perfekt. Dieser überraschte den verdatterten Künstler mit der Aufforderung:„Das müssen Sie auch bei uns zeigen!“

Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Südkorea indes durfte Marc Weide nicht patzen: Der Deutsche Vizemeister holte den Titel in der Kategorie Parlour Magic, setzte sich gegen 150 Kollegen „und vier Schafe“ durch. Der talentierte Nachwuchsmann lässt auch das Gütersloher Publikum an diesem Triumph teilnehmen, zeigt stolz ein Video von seiner beruflichen Sternstunde. Das visuelle Eigenlob sei ihm gegönnt. Ob Marc eines Tages in die Gehaltsklasse seinen großen Vorbilds David Copperfield vorstoßen kann, bleibt offen. Eine Frage dürfte aber beantwortet sein: Von der Zauberei kann er leben. Gut sogar.