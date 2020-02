Zum 1. März wechseln die Wagen von Taxi Hermreck den Besitzer. Das Unternehmen wird an die Vereinte Taxizentrale von Wolfgang Böcker und Frank Henrichs verkauft. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Seit sieben Jahren arbeitet das Gütersloher Taxiunternehmen Hermreck bereits mit der Vereinten Taxizen-trale in Verl zusammen. Zum 1. März wird es vollends in die Nachbarfirma aufgehen. Hermreck bringt darin nicht nur 13 Taxis, sondern auch viele interessante Stammkunden mit ein.

Den Verkauf hat Scarlett Hermreck (32) beschlossen, die das Unternehmen seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters Manfred vor fünf Jahren leitet: „Nach viereinhalb intensiven Jahren möchte ich mich privat und beruflich wieder anderen Themen widmen.“ Die Übernahme durch die Vereinte Taxizentrale sei aus verschiedenen Gründen die richtige Lösung. Deren Inhaber Wolfgang Böcker und Frank Henrichs hätten aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen im Taxigewerbe und anderen Geschäftsfeldern das nötige Fachwissen sowie die erforderlichen Ressourcen, um das größte Taxiunternehmen im Kreis Gütersloh zu führen.

Die ersten E-Taxis

So habe die Taxizentrale schon vor Jahren auf die digitale Fahrtenvermittlung umgestellt und verfüge an der Waldstraße über ausreichend Stellplätze und modern ausgestattete Räume. Die Zentrale ist aus dem 2001 gegründeten Logistik-Unternehmen Verler Transporte hervorgegangen. Mit den Dienstleistungen Personenbeförderung und Spedition beschäftigt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 150 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von elf Millionen Euro. Mit den 13 Wagen von Taxi Hermreck wird der Fuhrpark auf 36 Fahrzeuge erweitert. Neben den Autos bringen die Hermreck-Fahrer auch gleich den Umsatz mit, denn dem Gütersloher Unternehmen ist es gelungen, die großen Konzerne in der Stadt als Stammkunden zu gewinnen und zu halten. Im Laufe diesen Jahres wird die Zentrale zwei elektrisch angetriebene Taxis anschaffen. Scarlett Hermreck: „Das dürften dann die ersten diesen Typs im Kreis Gütersloh sein.“